2020 bursluluk sınavı ne zaman? MEB İOKBS sınavı için son günler!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



