2020 bursluluk sınavı ne zaman? MEB İOKBS sınavı için son günler!
Geçmişte Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) adı ile düzenlenen İOKBS'ye katılarak burs desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, söz konusu sınavın tarihlerinin yanı sıra 2020 İOKBS hakkındaki diğer detayları öğrenmek istiyor. Peki, 2020 bursluluk sınavı ne zaman?
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1
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2020 etabının yapılacağı tarih, öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Eylül ayına kısa bir süre kalmasıyla birlikte sorgulamalarına hız veren öğrenciler, konuya dair tarih bilgilerini sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
3
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: