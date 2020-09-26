2020 MEB İOKBS sonuç sorgulama ekranı! 2020 bursluluk sınavı ne zaman açıklanır?
Bursluluk sınavı sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamalara çevrildi. 5 Eylül tarihinde MEB tarafından gerçekleşen söz konusu sınavın sonuçları 2020 bursluluk sınav sonuçları ekranı üzerinden yapılan değerlendirme sonrası ilan edilecek. Bakanlığın meb.gov.tr adresinden açıklanacak olan 2020 MEB İOKBS sonuçları, öğrenci T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Peki, 2020 bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte, MEB takvimine göre 2020 MEB İOKBS sonuç tarihi.
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2020 Bursluluk sınavı sonuçları veli ve öğrenciler tarafından son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'ndan (İOKBS) geçerek başarılı olan öğrenciler burs imkanından faydalanacak. 1 milyon 300 bin öğrencinin katıldığı bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül'de erişime açılacak. Sınav sonuçları meb bursluluk sınavı sonuç sorgulama ekranından takip edilecek.
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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB takvimine göre, Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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İOKBS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
MEB'in yaptığı açıklamanın ardından bursluluk sınavı sonuçları MEB. gov. tr adresinden erişime açılacak.
Sınav sonuçları öğrenci T.C kimlik no ve şifresi ile sorgulanacak. Sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
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PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)bulunur.ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.