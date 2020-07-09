Farklı kademelerden binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2020-İOKBS) için kısa bir süre kaldı. Türkiye genelinde yapılacak sınavın sonucunda burs almaya hak kazanacak öğrenciler belirlenecek. Peki, 2020 Bursluluk sınavı ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2020 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte araştırmalarına hız veren adaylar, sorularına internette yanıt arıyor. İşte, 2020 MEB bursluluk sınavı hakkında son gelişmeler...
2
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.
3
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.