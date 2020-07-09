2020 Bursluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2020 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte araştırmalarına hız veren adaylar, sorularına internette yanıt arıyor. İşte, 2020 MEB bursluluk sınavı hakkında son gelişmeler...