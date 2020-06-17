Gündem Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 12:11 , 17 Haziran 2020 - 12:12

2020 bursluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenlenen bursluluk sınavının 2020 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Söz konusu sınav, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe alınmıştı. Peki, 2020 bursluluk sınavı ne zaman?