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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 12:11,

2020 bursluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenlenen bursluluk sınavının 2020 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Söz konusu sınav, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe alınmıştı. Peki, 2020 bursluluk sınavı ne zaman?

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Öğrencilerin ve velilerin yakından takip ettiği bursluluk sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 2020 bursluluk sınavına girmek için hazırlanan adaylar, sınav tarihi hakkında internette araştırma yapıyor. İşte, 2020 bursluluk sınav tarihi...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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