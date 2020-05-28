5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Söz konusu sınav için erteleme kararı alınmıştı. İşte, 2020 Bursluluk sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı...