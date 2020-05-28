Yüz binlerce öğrencinin ve ailesinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2020-İOKBS) için kısa bir süre kaldı. Türkiye genelinde yapılacak sınavın sonucunda burs almaya hak kazanacak öğrenciler belirlenecek. Peki, 2020 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?
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5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Söz konusu sınav için erteleme kararı alınmıştı. İşte, 2020 Bursluluk sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı...
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Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.