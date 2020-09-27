2020 bursluluk sınav sonucu ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonucu bekleniyor!

Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS sınavı sonuçları için geri sayım başladı. İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan yüzlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Söz konusu sınava katılım sağlayan binlerce çocuk ve aileleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sonuçları ne zaman açıklayacağını merakla araştırıyor. İşte, 2020 bursluluk sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...