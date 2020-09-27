2020 bursluluk sınav sonucu ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonucu bekleniyor!
2020 MEB bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce öğrenci tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Eylül ayının ilk haftaları gerçekleştirilen bursluluk sınav sonuçları için binlerce öğrenci ter dökmüştü. Sınava katılan öğrenciler şimdi sonuç açıklanma tarihini öğrenmek istiyor. MEB'in konu hakkında bir açıklaması olup olmadığını öğrenmek isteyen öğrenciler internette araştırma yapıyor. Peki, 2020 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS sınavı sonuçları için geri sayım başladı. İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan yüzlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Söz konusu sınava katılım sağlayan binlerce çocuk ve aileleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sonuçları ne zaman açıklayacağını merakla araştırıyor. İşte, 2020 bursluluk sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB takvimine göre, Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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SONUÇLAR NASIL SORGULANIR
MEB'in yaptığı açıklamanın ardından bursluluk sınavı sonuçları MEB. gov. tr adresinden erişime açılacak.
Sınav sonuçları öğrenci T.C kimlik no ve şifresi ile sorgulanacak. Sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.