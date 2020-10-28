2020 Black Friday ne zaman? İşte tarih bilgisi

NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI? Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. ABD'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde de bu etkinlik düzenlenmektedir.