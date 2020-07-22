2020 ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman? Üniversite açıkladı

ÜNİVERSİTE BİLGİLENDİRME METNİ YAYINLADI ATA AÖF'ten yayınlanan metin şu şekilde;



1. 28 Temmuz 2020 Salı günü 08.00 - 20.30 saatleri arasında online olarak yapılacak mezuniyet üç ders sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin bilgileri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) yayımlanmıştır. Kontrol için https://obs.atauni.edu.tr/ adresine tıklayınız.



2. Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı’na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptırmış, uygulamalara devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir). Öğrenci, güz ve bahar yarıyıllarında toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ders kaydı yaptırmışsa Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilir.



3. Mezuniyet Üç Ders Sınavına 1, 2 ya da 3 dersten girilebilir.



4. Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilmek için herhangi bir başvuru yapmaya ya da ücret ödemeye gerek yoktur.



5. Mezuniyet Üç Ders Sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi/ara sınav notunun %25’i ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı notunun %75’i (Blok Uygulama I, Blok Uygulama II ve Blok Uygulama dersleri için vize notunun %60'ı, Mezuniyet Üç Ders Sınavı notunun ise %40'ı) alınarak belirlenir. Öğrencinin harf notları; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bağıl Değerlendirme Esasları çerçevesinde belirlenir.



6. Her ne sebeple olursa olsun Mezuniyet Üç Ders Sınavına katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.



7. Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonucunda mezun olamayan öğrenciler başarısız oldukları dersleri, bu derslerin bulundukları yarıyılda ders kaydı yaparak almak zorundadırlar.



8. Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrencilerden, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavı sonrasında mezuniyet üç ders sınavına girmeye hak kazananların sınavları, Fakültemizce belirlenecek sınav merkezlerinde bulunan kapalı ceza infaz kurumlarında yüz yüze yapılacaktır. Konuya dair gerekli bilgilendirmeler Fakültemizce bilahare yapılacaktır.



İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.



