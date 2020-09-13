2020 Aşure ayı ne zaman bitecek? İşte muharrem ayının sona ereceği tarih!
Eylül ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte Muharrem ayının bitiş tarihine yönelik araştırmalar başladı. Aşure ayı olarak da adlandırılan bu özel ayın ne zaman son bulacağı, henüz aşure ritüelini yerine getirmeyen vatandaşlarca merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, aşure ayı ne zaman bitecek?
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Müslümanlar tarafından Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının bitişi için kısa bir süre kaldı. Kur'an-ı Kerimde kıymet verilen dört aydan biri olan muharrem ayının sona ereceği tarih, pek çok kişinin merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte, 2020 aşure ayının sona ereceği tarih...
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AŞURE AYI NE ZAMAN BİTECEK?
20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edildi.
Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geldi.
Takvime göre, safer ayı bu yıl 18 Eylül Cuma günü idrak edilmeye başlanacak ve muharrem ayı sona erecek.
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MUHARREM AYININ FAZİLETİ
Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.
Hicret, Muharrem ve Aşura “Sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin “Allah’ın ayı” olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.
Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.