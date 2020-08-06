2020 AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıtları için gözler üniversitede!

AÖF kayıt tarihleri, binlerce AÖF'lü öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıtlarını gerçekleştirecek olan öğrenciler, bu süreçte ders seçimlerini de gerçekleştirecek. 2020 AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, kayıt tarihlerinin ilerleyen günlerde Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulması bekleniyor. İşte, detaylar.