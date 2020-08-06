2020 AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıtları için gözler üniversitede!
AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi kayıt ve kayıt yenileme tarihi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle AÖF yaz okulu kayıtlarının 28 Temmuz tarihinde tamamlanmasıyla beraber, AÖF yeni kayıt tarihlerine gözler çevrildi. Geçtiğimiz yıl güz dönemi işlemleri, 2 Eylül'de başlamıştı. Bu yıl da AÖF'lü öğrenciler 2020 kayıt takviminde belirlenen tarihlere göre ders seçimi ve kayıt işlemlerini tamamlayacak. İşte, 2020 AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleriyle ilgili merak edilenler.
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AÖF kayıt tarihleri, binlerce AÖF'lü öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıtlarını gerçekleştirecek olan öğrenciler, bu süreçte ders seçimlerini de gerçekleştirecek. 2020 AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, kayıt tarihlerinin ilerleyen günlerde Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulması bekleniyor. İşte, detaylar.
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AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yılın kayıt işlemleri için ise henüz net bilgi yok.
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2020 AÖF YENİ KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adaylar için Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül'de başlamıştı.
Bu yılın kayıtlarının da benzer tarihlerde başlayabileceği tahmin ediliyor. AÖF kayıtları hakkında bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesinden (AÜ) yapılan yazılı açıklamada, yaz okulu kayıt işleminin, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşeceği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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"Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi kayıt otomasyonu bağlantısı yaz okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu öğretim gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz."
Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacağı vurgulanan açıklamada, yaz okulu ve öğrenci kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi kılavuzlar bağlantısından ulaşılabileceği kaydedildi.
Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihlerinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevirimiçi olarak gerçekleştirilecektir.