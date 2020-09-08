2020 AÖF kayıt tarihleri: Açıköğretim Fakültesi(AÖF) kayıt yenileme ne zaman?
AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri yeni dönemle beraber gündeme geldi. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yerleştirilip ya da ikinci üniversite kapsamında başvuracak olan adaylar için Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF kayıt takvimini duyurdu. Adaylar AÖF kayıt işlemlerini https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e devlet şifresi ile tamamlayacaklar. Peki, AÖF yeni dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte, 2020 2021 AÖF kayıtlarıyla ilgili ayrıntılar.
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1
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri yeni akademik takvimle beraber belli oldu. YÖKSİS sisteminde bilgileri güncel olanlar AÖF Güz Dönemi yeni kayıtlarını 10 Eylül 2020 Perşembe gününe kadar gerçekleştirecek. 15 Ekim'de kayıt yenileme işlemleri tamamlanacak ve ardından 16 Ekim'de mazeretli kayıtlar alınacak. İşte, AÖF kayıtlarıyla ilgili detaylar.
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AÖF YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adayların, çevrimiçi (online) başvuru ve kayıtları 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 09:00’da başladı. Kayıtlar 10 Eylül 2020 Perşembe günü sona erecektir.
AÖF'e dikey geçişle kayıt yaptıracak adaylar ise 28 Eylül'de kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.
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AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenileme tarihleri 05 Ekim 2020 Pazartesi başlayıp 15 Ekim 2020 Perşembe gününe kadar devam edecek. Ardından 16 Ekim'de mazeretli kayıtlar alınacak.
Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecek.
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KAYITLAR NASIL YAPILACAK?
Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.
Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
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Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.
Başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.