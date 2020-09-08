2020 AÖF kayıt tarihleri: Açıköğretim Fakültesi(AÖF) kayıt yenileme ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri yeni akademik takvimle beraber belli oldu. YÖKSİS sisteminde bilgileri güncel olanlar AÖF Güz Dönemi yeni kayıtlarını 10 Eylül 2020 Perşembe gününe kadar gerçekleştirecek. 15 Ekim'de kayıt yenileme işlemleri tamamlanacak ve ardından 16 Ekim'de mazeretli kayıtlar alınacak. İşte, AÖF kayıtlarıyla ilgili detaylar.