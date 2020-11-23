Yüzü sargılar içinde: Ödülünü böyle aldı

Müzik dünyası koronavirüs pandemisine rağmen gösterişli bir törene imza attı. AFP, AP, REUTERS
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2020 Amerikan Müzik Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Hayranların oylarıyla belirlenen ödüller, Los Angeles'ta bulunan Microsoft Tiyatrosu'nda dağıtıldı. Kırmızı halı geçidinin de yapıldığı törene sınırlı sayıda izleyici katıldı. Törende Jennifer Lopez, Justin Bieber, Katy Perry, Dua Lipa, Shawn Mendes gibi ünlüler de performanslarıyla renk kattı.
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Törenin en çok ilgi çeken konuklarından biri de The Weeknd oldu. Ünlü şarkıcı ödüllerini almaya yüzü bandajlarla sarılı olarak çıktı. Onun bu görüntüsü de merak uyandırdı. Hatta bazıları kaza geçirdiğini bazıları da estetik operasyon yaptırdığını düşündü. Fakat işin gerçeği öyle değildi.
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The Weeknd, kendisine ödül kazadıran After Hours albümündeki Blinding Lights adlı şarkısının klibinde de değindiği bir konuyu bir daha gündeme getirmek için böyle bir görünüm tercih etti. Ünlü şarkıcı, bu görüntüsüyle herkesi alkollüyken araba kullanmamaları konusunda uyarmaya çalıştı.
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İşte 2020 Amerikan Müzik Ödülleri gecesinden objektiflere yansıyanlar ve ödül kazananlar.
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Becky G
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Becky G
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Cara Delevingne, törende sunuculuk yaptı.
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Christian Serratos
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Doja Cat
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Doja Cat
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Doja Cat
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Megan Thee Stallion
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Paris Hilton
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Paris Hilton
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Taraji B Hanson
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Jennifer Lopez hem sahnede performans sergiledi hem de sunuculuk yaptı.
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Jennifer Lopez
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İşte gecede ödül kazananlar
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YILIN SANATÇISI: Taylor Swift YILIN YENİ SANATÇISI: Doja Cat YILIN İŞBİRLİĞİ: Dan + Shay ve Justin Bieber, 10.000 Hours EN İYİ SOSYAL MEDYA SANATÇISI: BTS EN İYİ KLİP: Taylor Swift, Cardigan EN İYİ ERKEK ŞARKICI: Justin Bieber EN İYİ KADIN ŞARKICI: Taylor Swift EN İYİ İKİLİ YA DA GRUP - POP/ROCK: BTS
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EN İYİ ALBÜM - POP/ROCK: Harry Styles, Fine Line EN İYİ ŞARKI - POP/ROCK: Dua Lipa, Don’t Start Now EN İYİ ERKEK ŞARKICI - COUNTRY: Kane Brown EN İYİ KADIN ŞARKICI - COUNTRY: Maren Morris EN İYİ İKİLİ YA DA GRUP - COUNTRY:Dan + Shay EN İYİ ALBÜM - COUNTRY: Blake Shelton, Fully Loaded: God’s Country EN İYİ ŞARKI - COUNTRY:Dan + Shay with Justin Bieber, '10.000 Hours' EN İYİ ERKEK ŞARKICI - RAP/HIP-HOP:Juice WRLD EN İYİ KADIN ŞARKICI - RAP/HIP-HOP: Nicki Minaj EN İYİ ALBÜM - RAP/HIP-HOP: Roddy Ricch, 'Please Forgive Me For Being Anti Social' EN İYİ ŞARKI RAP/HIP-HOP:Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP EN İYİ ERKEK ŞARKICI - SOUL/R&B:The Weeknd EN İYİ KADIN ŞARKICI - SOUL/R&B:Doja Cat
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EN İYİ ALBÜM - SOUL/R&B: The Weeknd, 'After Hours' EN İYİ ŞARKI - SOUL/R&B:The Weeknd, “Heartless” EN İYİ ERKEK ŞARKICI - LATİN: Bad Bunny EN İYİ KADIN ŞARKICI - LATİN:Becky G EN İYİ ALBÜM - LATİN:Bad Bunny, 'YHLQMDLG' EN İYİ ŞARKI - LATİN: Karol G & Nicki Minaj, 'Tusa' EN İYİ ŞARKICI - ALTERNATIVE ROCK: Twenty One Pilots EN İYİ ŞARKICI - ADULT CONTEMPORARY:Jonas Brothers EN İYİ ÇAĞDAŞ İLHAM VEREN ŞARKICI:Lauren Daigle EN İYİ ŞARKICI - ELEKTRONİK DANS MÜZİK: Lady Gaga EN İYİ FİLM MÜZİĞİ: Birds of Prey: The Album