Yüzü sargılar içinde: Ödülünü böyle aldı

EN İYİ ALBÜM - POP/ROCK: Harry Styles, Fine Line

EN İYİ ŞARKI - POP/ROCK: Dua Lipa, Don’t Start Now

EN İYİ ERKEK ŞARKICI - COUNTRY: Kane Brown

EN İYİ KADIN ŞARKICI - COUNTRY: Maren Morris

EN İYİ İKİLİ YA DA GRUP - COUNTRY:Dan + Shay

EN İYİ ALBÜM - COUNTRY: Blake Shelton, Fully Loaded: God’s Country

EN İYİ ŞARKI - COUNTRY:Dan + Shay with Justin Bieber, '10.000 Hours'

EN İYİ ERKEK ŞARKICI - RAP/HIP-HOP:Juice WRLD

EN İYİ KADIN ŞARKICI - RAP/HIP-HOP: Nicki Minaj

EN İYİ ALBÜM - RAP/HIP-HOP: Roddy Ricch, 'Please Forgive Me For Being Anti Social'

EN İYİ ŞARKI RAP/HIP-HOP:Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP

EN İYİ ERKEK ŞARKICI - SOUL/R&B:The Weeknd

EN İYİ KADIN ŞARKICI - SOUL/R&B:Doja Cat