2020 Altın yorumları: Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, 1 gram altın kaç TL? Canlı ve anlık fiyat takip ekranı

Dolar/TL kurunda bir huzursuzluk var ve uzun zamandır söylediğim bir şey. Dolayısıyla kurun yukarı yönde hareketi benim için çok sürpriz değil. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında çok güçlü değil. 2020 yılında, Gelişmekte olan ülke paralarına yönelik fon girişlerinin yerini fon çıkışları aldı. Her ülkenin kendi iç sorunları da cabası. Kısacası bu yıl onların yılı olamadı ve bu durumda TL üzerinde baskı yarattığı için kuru rahatsız ediyor. Teknik görünümde, 7.00 TL direncini zorlamaya başladı ve ilerleyen günlerde bu direncin üzerine doğru hareket yapabilir. Ancak bu durum yerini kar satışlarına bırakabilir düşüncesindeyim. Soluksuz bir yükseliş olmayabilir. Zaten, TCMB aktif bir şekilde piyasada ve gelişmeleri yakından izliyor. Kurda olası rahatsız edici bir görünüm, Merkez’in kontrolünde olabilir. Kısacası, ben kurda geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyorum. Zaman zaman tansiyon yükselse bile ana resimde temkinli kalmasını bekliyorum. Bu süreci, 6.80 TL seviyesinin üzerinde geçirmeye devam edebilir. Olası 7.00 TL üzeri tepkiler şimdilik zayıf kalabilir düşüncesindeyim. Mevcutta dolar pozisyonları korunabilir ancak ilave pozisyonlar için dikkatli olmanızı öneririm.