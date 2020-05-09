2020 Altın yorumları: Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı.. 9 Mayıs Çeyrek altın ve gram altın bugün kaç TL?

Altın fiyatları yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından anbean takip ediliyor. Son haftalarda grafiklerde hareketlilik yaşayan altın fiyatları dün piyasa kapanışında 396,50 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem gördü. Altının geleceğini merak eden vatandaşlar, altın fiyatlarında son durumu ve uzman yorumlarını inceliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları...



Altının gram fiyatı bugün 394 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının değeri bu fiyatların ardından yükseldi.



Altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın gibi piyasada en çok talep gören ürünlerin ne kadar olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Altının gram fiyatının 390 lirayı aştığı bugün yatırım altınlarındaki son durum ve altın piyasası takip edilen konular arasında. Ayrıca altın fiyatları anlık takip ekranımızdan canlı olarak tüm gelişmeleri ve piyasadaki son değerleri takip edebilirsiniz..