2020 Altın yorumları: Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı.. 9 Mayıs Çeyrek altın ve gram altın bugün kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasaları takip eden vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları düne göre bir birim düşüş göstererek gram satış fiyatı bugün 387 lira seviyesinde işlem gördü. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da fiyatları değişti. Altın fiyatlarını canlı ve anlık olarak altın fiyatları sayfamızdan da takip edebilirsiniz. İşte 2020 altın fiyatlarında son durum ve altın piyasası yorumları
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Altın fiyatları yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından anbean takip ediliyor. Son haftalarda grafiklerde hareketlilik yaşayan altın fiyatları dün piyasa kapanışında 396,50 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem gördü. Altının geleceğini merak eden vatandaşlar, altın fiyatlarında son durumu ve uzman yorumlarını inceliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları...
Altının gram fiyatı bugün 394 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının değeri bu fiyatların ardından yükseldi.
Altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın gibi piyasada en çok talep gören ürünlerin ne kadar olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Altının gram fiyatının 390 lirayı aştığı bugün yatırım altınlarındaki son durum ve altın piyasası takip edilen konular arasında. Ayrıca altın fiyatları anlık takip ekranımızdan canlı olarak tüm gelişmeleri ve piyasadaki son değerleri takip edebilirsiniz..
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ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altının satış fiyatı 636 lira seviyesinde işlem görürken, 621 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1272 liradan işlem görürken, 1245 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2537 liradan işlem görürken, 2480 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı ise 360 liradan işlem görüyor
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 393,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 393,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 393,90 liradan, 2 bin 594 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 615 liradan, 359 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 363 liradan, 2 bin 535 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 555 liradan, bin 268 liradan alınan Yarım Ziynet bin 278 liradan ve 634 liradan alınan Çeyrek Ziynet 639 liradan satıldı.
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Nisanda en fazla reel getiri külçe altında oldu
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, nisanda en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.
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Buna göre, nisanda en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,90, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,39 ile külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 6,66 ve avro yüzde 4,80 kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 0,27, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,58 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,09 yatırımcısına kaybettirdi.
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TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 7,12, avro yüzde 5,25 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,16 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16 ve DİBS yüzde 0,66 kayba yol açtı.
Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,33, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,36 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20,60 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.
6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,47 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,85, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,10 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.
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Yıllık en çok külçe altın kazandırdı
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,71, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,16 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.
Diğer taraftan Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından DİBS yüzde 26,14, mevduat faizi (brüt) yüzde 12,42, dolar yüzde 11,41 ve avro yüzde 7,78 yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 6,16 ile yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 21,33, mevduat faizi (brüt) yüzde 8,13, dolar yüzde 7,17 ve avro yüzde 3,67 kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 9,73 kayba yol açtı.