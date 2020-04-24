2020 altın fiyatları ve yorumları: 1 gram altın kaç TL? altın fiyatları düşüyor mu, yükseliyor mu? Canlı ve anlık fiyat takip ekranı

GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYE 377 TL - Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi Gram altında yukarı yönde hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. Hem ons altın hem de dolar kurunun kuvvetli seyretmesi gram altını desteklemeye devam ediyor.Dolar kurunda yukarı yönde eğilim mart ayı başından bu yana oldukça kuvvetli ve devam ediyor. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirdi ve ana politikasına devam etti.