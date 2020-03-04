2020 Altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı.. Altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK

Şevin Ekinci - Ekonomist

Fed faiz indiriminden sonra altın fiyatında yeniden bir yükseliş gördük. Zaten Corona virüs kaynaklı bir belirsizliğin ve riskin bulunması altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir baskı unsuruydu; buna bir de 18 Mart tarihinde Fed’den gelme ihtimali olan faiz indirimi eklenmişti. Ancak bunun, tarihinden de önce olağanüstü olarak gerçekleşmesi altın fiyatını ons cinsinden 1644 dolar seviyesine taşıdı. Çok uzun olmayan bir vadede altın fiyatının tekrar 1660 dolar seviyesini görmesini bekliyorum.