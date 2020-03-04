2020 Altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı.. Altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu internette aranan konular arasında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay artmaya başlayan altının gram fiyatının ardından yatırım yapmak isteyenler canlı ve anlık olarak altın fiyatlarını takip ediyor. Peki altın piyasasındaki son durumun ardından altın analistleri piyasalardaki durumu nasıl yorumluyorlar? Altın alma ve satma konusunda son veriler nedir? İşte gram altın ve yatırım altınlarında son durum
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Altının gram satışı 321 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında da fiyatlar değişti. Peki altın piyasasındaki yükseliş yatırım altınlarını nasıl etkiledi?
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 526 lira olurken, alış fiyatı 514 lira seviyesinde işlem görüyor. Yarım altının satış fiyatı 1052 lira olurken, 1025 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı 2165 işlem görürken, 2.133 liradan geri alınıyor.
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ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK
Şevin Ekinci - Ekonomist Fed faiz indiriminden sonra altın fiyatında yeniden bir yükseliş gördük. Zaten Corona virüs kaynaklı bir belirsizliğin ve riskin bulunması altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir baskı unsuruydu; buna bir de 18 Mart tarihinde Fed’den gelme ihtimali olan faiz indirimi eklenmişti. Ancak bunun, tarihinden de önce olağanüstü olarak gerçekleşmesi altın fiyatını ons cinsinden 1644 dolar seviyesine taşıdı. Çok uzun olmayan bir vadede altın fiyatının tekrar 1660 dolar seviyesini görmesini bekliyorum.
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Yıl boyu için de altın fiyatında yüksek seviyeleri beklemek yanlış olmayacaktır. Sene başında bazı uzmanlar altın için 2020 yılında 1700 dolar seviyesi gibi öngörülerde bulunuyordu.
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Mevcut konjonktürde bu beklentilerin gerçekleşme olasılığı var. Sene içinde altında ons başına 1680 dolar seviyelerinin test edileceği beklentisi içindeyim.