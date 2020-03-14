2020 altın fiyatları canlı takip ekranı ve altın yorumları.. Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu altın yatırımı yapmak isteyen veya hediyelik olarak altın satın almak isteyenler tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor. Altının gram fiyatı haftayı 311 liradan kapatarak geçtiğimiz haftalara göre düşüş yaşandı. Peki altın piyasasındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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1
Altının gram satış fiyatı 311 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarınında değeri değişti.
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 522 liradan satılırken, 510 liradan geri alınıyor. Yarım altının satış fiyatı 1046 lira seviyesinde işlem görürken, 1019 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı 2154 civarında işlem görürken, 2122 liradan geri alınıyor. 22 ayar bileziğin gram satışı 294 lira olurken, 290 lira seviyesinde geri alınıyor.
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde, 12,77, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,53 değer kaybederken, Dolar/TL yüzde 3,32, Euro/TL yüzde 1,58 değer kazandı.
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BIST 100 endeksi, en yüksek 106.857,20, en düşük 91.644,28 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 12,77 azalışla 95.605,22 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,53 kayıpla 320,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,47 azalarak 2.131,00 lira oldu. Geçen hafta 534,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 520,00 liraya indi.
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Bu hafta, ABD doları yüzde 3,32 değer kazanarak 6,3100 lira, euro yüzde 1,58 artışla 7,0220 lira oldu.
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Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,34, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,56 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile kıymetli madenler fonları oldu.