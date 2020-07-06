2020 ALES sınavı ne zaman? ALES başvurusu için son gün!
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2020 ALES) girecek olan adaylar, temmuz ayı ile birlikte sınav tarihi sorgulamalarına hız verdi. Bir yandan sınava hazırlanan adaylar bir yandan da ÖSYM 2020 takviminde yer alan sınav tarihini sorguluyor. Peki, 2020 ALES ne zaman?
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için yeniden başvuru alınacağını bildirmişti. Söz konusu başvurular için verilen süre doluyor. Şimdi ise sınav tarihi sorgulanıyor. İşte, 2020 ALES takvimi...
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ALES'E YENİDEN BAŞVURU
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13-23 Mart'ta başvuruları alınan ALES/1 için 2-6 Temmuz'da yeniden başvuru alınacak. Adaylar başvurularını, 6 Temmuz'da mesai saati bitimine kadar ÖSYM sınav koordinatörlükleri veya aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den yapabilecek.
Sınav ücreti, 2-7 Temmuz'da ödenecek. Ödeme süresi, banka şubesinden yapacak adaylar için 7 Temmuz mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirecekler ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden yapacak adaylar için 7 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.
Sınava 13-23 Mart'ta başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz'da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den güncelleme yapabilecek.
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2020 ALES TAKVİMİ
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/1, 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek. 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.