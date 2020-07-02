2020 ALES sınav ücreti ne kadar? ÖSYM ALES 2020 başvuru ekranı ve başvuru işlemi detayı

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR? ÖSYM ALES/1 2020 sınav kılavuzunda yer alan bilgiye göre, ALES sınav ücreti 130,00 TL olacak. ALES geç başvuru ücreti ise 195,00 TL olacak. Sınav ücreti, 2-7 Temmuz 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatırılacaktır.