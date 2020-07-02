2020 ALES sınav ücreti ne kadar? ÖSYM ALES 2020 başvuru ekranı ve başvuru işlemi detayı
ALES 2020 başvuru ekranı, söz konusu sınavın başvurularının yeniden alınmaya başlamasıyla gündeme geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'in yaptığı son dakika duyuruya göre, ALES 1 başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr adresinden adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. Sınav ücreti 2-7 Temmuz'da ödenecek. Peki, 2020 ALES sınav ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM ALES 2020 başvuru işlemiyle ilgili ayrıntılar.
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13-23 Mart'ta başvuruları alınan ALES/1 için 2-6 Temmuz'da yeniden başvuru alındı. Yüksek lisansa giriş kapsamında uygulanan ALES 2020'de ayrıca daha önce başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini 6 Temmuz'a ÖSYM AİS ekranından değiştirecek. İşte, 2020 ALES 1 sınavı başvurularıyla ilgili detaylar.
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ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır.
Adaylar başvurularını, başvurunun son günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya başvurunun son günü saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.
ÖSYM ALES/1 2020 sınav kılavuzunda yer alan bilgiye göre, ALES sınav ücreti 130,00 TL olacak. ALES geç başvuru ücreti ise 195,00 TL olacak. Sınav ücreti, 2-7 Temmuz 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatırılacaktır.
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Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
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Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.