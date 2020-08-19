2020 ALES sınav sonuç tarihi: ÖSYM sınav takvimine göre ALES/1 ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? ÖSYM tarafından 16 Ağustos'da organize edilen ALES sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Akademik kadroya girmek için üniversite mezunlarının katılım sağladığı 2020 ALES/1 sonuçları, yapılan değerlendirmenin ardından ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulamaya açılacak. Adaylar T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyecek. İşte, 2020 ALES sonuç tarihi.
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ALES sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Sınavın ardından netlerini hesaplamaya başlayan adaylar, ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamaya odaklandı. 2020 sınav takvimine göre, ALES sınav sonuçları 07.09.2020 tarihinde ilan edilecek. ALES puanları 5 yıl süreyle geçerli olacak. İşte, sınavla ilgili detaylar.
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav takvimine göre, 2020-ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
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ALES TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES'in temel soru kitapçığı, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 17 Ağustos 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
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PUAN NASIL HESAPLANACAK?
2020-ALES/1'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.
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Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar( SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.
2020-ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.