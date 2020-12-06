MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2020 ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ALES/2 ile ilgili son durum
GeriGündem 2020 ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ALES/2 ile ilgili son durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 06 Aralık 2020 - 15:23 | 

2020 ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ALES/2 ile ilgili son durum

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiğini duyurdu. Sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açılan ALES/2’nin yeni tarihi binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki, 2020 ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs önlemleri nedeniyle ALES/2 sınavının da aralarında olduğu 7 sınav için erteleme kararı alınmıştı. ALES'e girecek adaylar sınavın hangi tarihlerde yapılacağını araştırmayı sürdürüyor. Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı.

2
Abone Olgoogle-news

Henüz tarihi kesinleşmeyen sınavların ne zaman yapılacağı açıklanmadı. Ancak vaka sayılarının düşmesi durumunda ÖSYM’den yeni açıklama yapılarak ALES 2'nin yeni tarihinin duyurulması bekleniyor.

3
Abone Olgoogle-news

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

4
Abone Olgoogle-news

"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi