2020 ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ALES/2 ile ilgili son durum
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiğini duyurdu. Sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açılan ALES/2’nin yeni tarihi binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki, 2020 ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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Koronavirüs önlemleri nedeniyle ALES/2 sınavının da aralarında olduğu 7 sınav için erteleme kararı alınmıştı. ALES'e girecek adaylar sınavın hangi tarihlerde yapılacağını araştırmayı sürdürüyor. Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı.
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Henüz tarihi kesinleşmeyen sınavların ne zaman yapılacağı açıklanmadı. Ancak vaka sayılarının düşmesi durumunda ÖSYM’den yeni açıklama yapılarak ALES 2'nin yeni tarihinin duyurulması bekleniyor.
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
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"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."