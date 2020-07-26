2020 AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in açıkladığı tarih
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrolarında görev yapan aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler için Adaylık Kaldırma Sınavı'nın (AKS) tamamlanmasının ardından bu kez de sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, 2020 AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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MEB'de görev yapan aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler için Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapıldı. Sınava katılım sağlayan binlerce öğretmen şimdi ise sonuçların tarihine odaklandı. İşte, 2020 AKS sonuç tarihi...
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SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.
c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 AKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre;
Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.