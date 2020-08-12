2020 Ağustos ayı Perseid meteor yağmuru saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? İşte Perseid meteor yağmuruyla ilgili detaylar

Gökyüzü meraklıları perseid meteor yağmuru için geri sayımını sürdürüyor. Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Peki, 2020 perseid meteor yağmuru saat kaçta? Yılın en görkemli meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?



Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir. Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır.