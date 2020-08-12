2020 Ağustos ayı Perseid meteor yağmuru saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? İşte Perseid meteor yağmuruyla ilgili detaylar
Perseid meteor yağmuru heyecanla bekleniyor. Önemli doğa olaylarından olan meteor yağmuru 12 Ağustos'ta yani bu gece içerisinde gerçekleşecek. Yılda bir gerçekleşen Perseid meteor yağmurunda saatte 200 göktaşı oluşabilecek. Türkiye'den de görülecek olan meteor yağmuru için geri sayım sürerken, doğa olayı tutkunları meteor yağmurunun saatini sorguluyor. Peki, 2020 Ağustos ayı Perseid meteor yağmuru saat kaçta? İşte, Perseid meteor yağmuruyla ilgili merak edilenler..
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Gökyüzü meraklıları perseid meteor yağmuru için geri sayımını sürdürüyor. Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Peki, 2020 perseid meteor yağmuru saat kaçta? Yılın en görkemli meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?
Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir. Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır.
2
"
Abone Ol
Perseid Meteor Yağmuru saat kaçta?
Göktaşı yağmurunun kaynak noktası gece yarısı ortaya çıkıyor. Bu nedenle 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Meteor Yağmuru'nun başlaması bekleniyor. Gökyüzünde saat 01:00 itibariyle ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.
3
Abone Ol
Türkiye’den izlenebilecek mi?
Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.
Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilecek etkinlikte, gökyüzü tutkunları bir araya gelecek. Bilim Merkezi'nde düzenlenecek planetaryum eğitimine katılanlar, daha sonra Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğinde ışık kirliliğinden uzakta hem teleskopla hem de çıplak gözle gökyüzünü izleyecek.
5
Abone Ol
Gözlem alanına gidecekler için saat 20.30'da Kayseri Bilim Merkezi'nden araç kaldırılacak. Erciyes Kayak Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, etkinliğe katılacak gökyüzü meraklılarının sosyal mesafe kurallarına uymaları, maskelerini takmaları, soğuk havaya karşı battaniyelerini yanlarına almaları uyarısında bulunuldu.