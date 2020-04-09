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Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 08:20, /

2020 Af yasasında son durum – Af yasası meclisten geçti mi?

Kamuoyunda af yasası olarak bilinen ceza infaz düzenlemesinde son durum binlerce mahkum ve yakınları tarafından merak ediliyor. Ceza infaz düzenlemesi maddelerinin belirlenmesi ardından mecliste görüşülmeye başlandı. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesi meclis onayını aldıktan sonra yasalaşacak. Peki, af yasasında son durum ne? Af yasası meclisten geçti mi?

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Yaklaşık 90 bin mahkumu ilgilendiren 2020 af yasası için çalışmalar devam ediyor. TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Şimdi gözler af yasasının meclisten geçeceği tarihte. İşte af yasasına son yaşananların özeti...

2Çağdaş ceza infaz sistemlerinde var olan ilkeleri dikkate aldık

"Çağdaş ceza infaz sistemlerinde var olan ilkeleri dikkate aldık"

AK Parti ve MHP'nin yaklaşık bir yıllık çalışmayla, milletin sinesinde, vicdanında var olan arzuyu yakalama gayretiyle düzenleme yaptıklarını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bunu da uygulayıcılarla, akademisyenlerle, yüksek yargı mensuplarıyla görüşerek gerçekleştirdiklerini anlattı.
Özkan, bu kapsamda siyasi parti gruplarını da ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Diğer siyasi parti gruplarıyla bir uzlaşma zemini yakalanamayınca AK Parti ve MHP olarak, milletimizin vicdanında karşılık bulacak, olması gereken ideal hukuku ifade eden bir anlayışla kanun teklimizi hazırladık. Bu düzenlemeyi yaparken çağdaş ceza infaz sistemlerinde var olan ilkeleri dikkate aldık." dedi.
Anayasaya aykırılık iddiasını reddeden Özkan, bu iddialarla ilgili Anayasa Mahkemesine gitme usullerinin belli ve yüksek yargının denetimine açık olduğunu söyledi.
Başka ülkelerde de benzer düzenlemeler yapıldığına işaret eden Özkan, "Düzenleme kapsamı dışında bırakılan suçları ifade ediyorum; terör suçları, cinsel suçlar, kasten öldürme, uyuşturucu madde imal, ithal ve ticareti yapan baronlar, aynı şekilde vicdanlarımızı yaralayan kadın cinayetleri ve yine FETÖ’nün itibar suikastlerinde kullanmış olduğu özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar da bu düzenleme kapsamından istisna olarak tutuluyor." diye konuştu.
Terör tanımının yumuşatılmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Özkan, "PKK, FETÖ, YPG, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerine, propagandayı suç kapsamı dışında bırakalım isteniyorsa, biz bunların sonuna kadar karşısındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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Görüşmelerde TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, milletvekillerinin, teklife ilişkin sorularını yanıtladı.Tunç, toplumsal hassasiyeti dikkate alarak birçok suçun bu kanun teklifinde kapsam dışı bırakıldığını hatırlatarak, "Terör suçlarını siyasi suç olarak nitelendirmek doğru değil." diye konuştu.
HDP'nin "anayasaya aykırılık" iddiasında bulunulan önergesinin komisyonda reddedildiğini vurgulayan Tunç, "Bu teklif, anayasaya uygun bir teklif." ifadelerini kullandı.
Teklifin, bir af düzenlemesi olmadığına işaret eden Tunç, "Bu, bir genel af değil. Özel af da değil. Türk Ceza Kanununun 65. maddesinde belirtilen özel afla da bağdaşmayan bir teklif. Bu teklif, koşullu salıverme ve denetimli serbestlik sürelerinde değişiklik yapan infaz düzenlemesi." diye konuştu.
Genel af ile özel affın karıştırıldığını dile getiren Tunç, genel affın cezayı tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıran bir müessese, özel affın ise cezanın bir kısmını tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıran bir müessese olduğunu belirtti.
Teklife bakıldığında cezayı tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıran bir tek maddenin olmadığına dikkati çeken Tunç, "Koşullu salıverme sürelerindeki bir değişiklik cezayı ortadan kaldırmaz. Koşullu salıverme süresinde hükümlü suç işlediği takdirde o ceza tekrar geriye gelir. Denetimli serbestlik kurallarını ihlal ettiğinde yeniden cezaevine girer. Afta böyle değildir. Bu müesseseyi af ile karıştırmamak gerekir. Bu, koşullu salıverme ve denetimli serbestlik süreleriyle alakalı bir husustur." değerlendirmesinde bulundu.

4Af kanunudur

"Af kanunudur"

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, düzenlemenin, infaz değil, af kanunu anlamına geldiğini iddia etti.
İnfaz indirimlerinin, özel af olarak tanımlandığını ve şu anda toplu özel af düzenlemesinin söz konusu olduğunu öne süren Emre, bu nedenle teklifin, Meclis'in beşte üç çoğunluğuyla yasalaşması gerektiğini savundu.
Emre, bir ülkede işsizlik, ekonomik dengesizlik varsa, çoğunluk yoksulluk sınırının altında yaşıyorsa sosyal patlamalar yaşanacağını, suç oranının artacağını iddia ederek, "Böyle düzenlemelerle, bu işin önüne geçemezsiniz." dedi.
İnfazda adaleti savunduklarını, mahkum olan bütün vatandaşların devlete emanet olduğunu belirten Emre, "Cezaevlerindeki bir salgından, kaybedilecek hayatlardan devlet sorumlu olur. Siyasi bir bakış açısıyla bakamayız. Yaşam hakkını savunmak zorundayız. Yapacağımız düzenleme, en azından objektif kriterlere uysun. Yasanın etrafından dolanarak Türkiye'deki adaletsizliği daha fazla derinleştirecek, vicdanları kanatacak bir düzenleme yapmayın." diye konuştu.

5AF YASASI DÜZENLEMESİ NELER GETİRECEK

AF YASASI DÜZENLEMESİ NELER GETİRECEK?

70 maddeden oluşan ve 11 kanunda değişiklik yapan teklife göre, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak.

İnfaz hakimleri, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek. İnfaz hakimleri, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup, ceza zaman aşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak.

Kasten yaralama suçunun, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nu¨fuzu kötu¨ye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat oranında yükseltilecek.

Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgu¨t kuranlar veya yönetenler, örgu¨tu¨n yapısı, sahip bulunduğu u¨ye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, 2 yıldan 6 yıla kadar aldıkları hapis cezası 4 yıldan 8 yıla çıkarıldı.

Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödu¨nç para veren kişi, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 500 gu¨n adli para cezası ile cezalandırılacak. Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak.Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 6 ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilecek.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılacak.

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, idare ve gözlem kurulu tarafından iyi halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

Açık ceza infaz kurumunda bulunan ve koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürenin beşte dördünü ceza infaz kurumunda geçiren iyi halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler de infaz düzenlemesinden yararlanabilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıl olacak.

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