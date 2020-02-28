2020 Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman? MEB AKS kılavuzu
2020 Adaylık Kaldırma Sınavı için geri sayım devam ediyor. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) kadrolarında görev yapan aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler için Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda sınava giriş şartlarının yanı sıra tarih bilgisi de yer alıyor. Peki, 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman?İşte MEB AKS kılavuzu...
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1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 43. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 17 Nisan 2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri ile 17/02/2020 tarihli ve 3475595 sayılı Bakanlık Makam Onayı gereğince aday öğretmenlere (sözleşmeli/kadrolu) yazılı sınav yapılacaktır. Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) giriş şartlarını taşıyan aday öğretmenler, sınav ücretlerini yatırmaları hâlinde herhangi bir başvuru alınmaksızın giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklardır. Sınav (AKS) 25 Nisan 2020 Cumartesi Günü Saat: 10.00’da 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonra yapılacak olan ilk sınava alınır. Peki, 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman?
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SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu); a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları, b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları, c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları, gerekmektedir.
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SINAV ÜCRETİ
a. Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 120 (yüzyirmi)TL' yi; MEB DestekHizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal TahsilâtProgramı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye HalkBankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile “MEBADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS” adı altında 11-23 Mart 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de ödeme yapılabilecektir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.) Aday, sınav ücretini kendisine ait T.C. kimlik numarası ile yatırmak ve geçerli bir telefon numarası beyan etmek zorundadır. Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
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b. Sınav ücretini süresi içerisinde yatırmayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) sınava alınmayacaklardır. c. Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan ve sınav yerleştirmesi yapılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır. ç. Sınav için yanlış yatırılan ücret, sınavın tamamlanmasından sonra Döner Sermaye İşletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep edilmeksizin yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilecektir.