2020 Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman? MEB AKS kılavuzu

SINAV ÜCRETİ a. Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 120 (yüzyirmi)TL' yi; MEB DestekHizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal TahsilâtProgramı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye HalkBankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile “MEBADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS” adı altında 11-23 Mart 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır.

Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de ödeme yapılabilecektir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.) Aday, sınav ücretini kendisine ait T.C. kimlik numarası ile yatırmak ve geçerli bir telefon numarası beyan etmek zorundadır.

Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.