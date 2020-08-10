2020-2021 özel okulların açılış tarihi: Özel okullar ne zaman açılacak, telafi eğitim ayın kaçında?
Özel okulların açılış tarihi ile ilgili araştırmalar hızlandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında başlayan uzaktan eğitimin ardından haziran ayında yaz tatili başladı. Şimdi gözler yeni eğitim-öğretim yılına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sistemi dolayısıyla Ağustos ayında telafi eğitimi yapılacağını ve özel okulların devlet okullarından 15 gün erken açılacağını belirtti. Özel okullarda gelecek hafta başlayacak telafi eğitimleri öncesinde Beştepe’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde denetimlerin arttırılması, vaka sayılarının artış yaşandığı il, ilçe ve mahallelerde sıkı tedbir uygulanmasına dönük atılacak adımlar değerlendirilecek. İşte, detaylar.
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Özel okullar ne zaman açılacak sorusu araştırılıyor. Okulların açılış tarihi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın 31 Ağustos tarihine işaret etmesiyle, özel okulların durumu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir." demişti. Özel Eğitim Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay, özel okulların MEB’in belirlediği açılış tarihi olan 17 Ağustos’a hazır olduklarını söyledi. İşte detaylar...
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ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.’ dedi.
Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.
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‘Uzaktan eğitim süreci devam ederse, veliler için özel okul ücretlerinde indirim olabilir mi? Bununla ilgili kararınız var mı?’ sorusu üzerine Bakan Selçuk, velilerin mağdur olmaması noktasında genel prensip kararları ile ilgilendiklerini ama ticaret hukuku ile ilgili hususlara müdahil olmalarının doğru olmadığının altını çizdi.Selçuk, ‘Özel okulların belirli harcama kalemleri var. Bu harcama kalemlerinin değerlendirilmesi hususunda bütün derneklerle istişare içindeyiz. Türkiye'deki özel okulların temsilcilerinin tamamıyla görüşmeler yapıyoruz. Onlarla birlikte bu meselenin geleceği hususunda, ki öyle bir konu söz konusu olursa, o zamanın konusu.’ değerlendirmesinde bulundu.Velilere imzalatılması planlanan taahhütnameye ilişkin olarak Ziya Selçuk, görüşmelerin devam ettiğini, Sağlık Bakanlığı ile gereken tartışmaları, görüş alışverişlerini yaptıklarını ve gelecek hafta bu konularla ilgili sürekli netleştirilen açıklamalarda bulunacaklarını sözlerine ekledi
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ÖZEL OKULLAR 17 AĞUSTOS'TAKİ AÇILIŞA HAZIR
Özel Eğitim Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Atalay, 17 Ağustos’ta eğitim öğretime başlaması planlanan özel okullarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sağlık Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) belirlediği kurallar doğrultusunda hazırlıklar yapıldığını belirterek, "Hem devlet okullarımızın hem özel okullarımızın sokaktan daha güvenli olduğunu düşünüyoruz. Şu anda ‘Okulları açmayın’ diye tersi bir haber gelmediği müddetçe, 17 Ağustos’ta telafi eğitimi yapmak üzere bütün hazırlıklarımızı yaptık, devlet okullarından iki hafta önce özel okullarımızı açıp eğitim öğretime başlamayı düşünüyoruz. Tüm alanlarımızı, gezinti alanlarımızı, sınıflarımızı, yemekhanelerimizi, bahçelerimizi eğitim öğretime hazırladık" dedi.
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BAKANLIĞIN BELİRLEDİĞİ 4 SENARYOYA DA HAZIRIZ
Atalay, konuşmasına şöyle devam etti:
Ne tür bir eğitim olacağını bakanlığımız bize bildirecek. Biz bu dört senaryonun dördüne de hazırız. Zaten geçen dönem özel okullar sınıfların birçoğunu stüdyo olarak düzenlemiş durumda. Şu anda bizim öğretmen arkadaşlarla her an canlı yayın yapabilecek şekilde bir düzenimiz var ama MEB ‘Okullarınızı açın, haftanın dört günü yüz yüze eğitim yapın, geriye kalan bir gün ya da buna gerekirse cumartesiyi de ekleyerek uzaktan eğitime devam edin’ şeklinde bir bildirimde bulunursa, bu tarz eğitimler yapabilecek şekilde okullarımızı hazırladık. Yani hem seyreltilmiş uygun sınıflarda yüz yüze eğitime hazırız. ‘Eğitimin bir bölümünü yüz yüze bir bölümünü uzaktan yapın’ derlerse, biz öğretmen arkadaşlarla toplantılarımızı yaptık konularımızı belirledik. Hemen çok hızlı bir şekilde uzaktan eğitimlere de başlayabileceğiz. Tahmin ediyorum bir hafta içerisinde okullara böyle bir talimat gelecek, bakanlığımızın bize bildireceği eğitim modelini bekliyoruz. Hem 17 Ağustos için hem 31 Ağustos için özel okullar olarak eğitime hazırız.