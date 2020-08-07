2020/1 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama duyurusu bekleniyor!
KPSS 2020/1 tercih sonuçları, memur adaylarının gündemindeki konu olarak dikkat çekiyor. Mülakatsız memur alımı kapsamında gerçekleşecek olan KPSS 2020/1 tercih başvuruları yakın zaman önce tamamlanmıştı. Şimdi ise sonuçlara ilişkin heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 2020/1 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından alınan KPSS 2020/1 tercihlerinin ardından sıra sonuç açıklamasında. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan pozisyonlarda hizmet vermek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuçları ne zaman açıklayacağını merak ediyor. İşte, 2020/1 KPSS tercih sonuçları hakkında son gelişmeler...
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TERCİHLER SONA ERDİ
KPSS 2020/1 tercih işlemleri 23 Temmuz’da başladı ve 4 Ağustos’a kadar devam etti. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderdiler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 4 Ağustos 2020 günü, saat 23.59’da sona erdi.
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KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Geçen yıl tercihler 18 Temmuz'da son bulmuş, sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanmıştı.
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Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.
Sonuçlara ilişkin ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.