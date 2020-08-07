2020/1 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama duyurusu bekleniyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından alınan KPSS 2020/1 tercihlerinin ardından sıra sonuç açıklamasında. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan pozisyonlarda hizmet vermek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuçları ne zaman açıklayacağını merak ediyor. İşte, 2020/1 KPSS tercih sonuçları hakkında son gelişmeler...