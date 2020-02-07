2019 yılında en çok hangi bebek isimleri tercih edildi?

"Fatma" ismi birinci sırada Kadınlarda ise 2 milyon 678 bin 292 rakamı ile "Fatma" birinci sırada bulunuyor. Bunları 2 milyon 33 bin 814 rakamı ile "Ayşe" ve 1 milyon 594 bin 873 rakamı ile "Emine" isimleri takip etti.