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Kitap Sanat
Haber Giriş: 10 Aralık 2018 - 12:17, /

2018'in en iyi fotoğrafları seçildi

National Geographic tarafından her yıl düzenlenen fotoğraf yarışmasında 2018'in en iyi fotoğrafları seçildi. Büyük ödüle layık görülen isim, ABD'nin California eyaletindeki Mojave Çölü'nde sıralanan yüzlerce Volkswagen ve Audi marka arabayı çektiği fotoğrafla Jassen Todorov oldu. İşte National Geographic'e göre 2018'in en iyi kareleri...

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1

Büyük Ödülün sahibi, Jassen Todorov

2

Halkın Seçimi kategorisi kazananı , Thomas Vijayan

3

Yaban Hayatı kategorisi 1'incisi, Pim Volkers

4

Yaban Hayatı kategorisi 2'ncisi, Jonas Beyer

5

Yaban Hayatı kategorisi 3'üncüsü, Alison Langevad

6

Mekanlar kategorisi 1'incisi,Rucca Y Ito

7

Mekanlar kategorisi 2'ncisi, Nicholas Moir

8

Mekanlar kategorisi 3'üncüsü, Christian Werner

9

Halkın Seçimi kategorisinde dereceye giren David Odisho

10National Geographice göre 2018in en iyi fotoğrafları

National Geographic'e göre 2018'in en iyi fotoğrafları

Yaron Schmid

11

Derek Jerrell

12

Viktor Lyagushkin

13

Sarah Bethea

14

Hernando Alonso Rivera Cervantes

15

Bence Mate

16

Mattia Passarini

17

Cameron Black

18

Heather Nicole

19

Lilian Koh

20

Slawek Kozdras

21

Michael Fung

22

Martin Sanchez

23

Maggie Machinsky

24

Vivi Molet

25

Marcus Hennen

26

Alessandra Meniconzi

27

Guillaume Néry

28

Tilda Josefsson

29

Eduard Gutescu

30

Jimmy S.

31

Taylor Thomas Albright

32

Joshua Galicki

33

Vladimir Kochkin

34

Zakir Hossain Chowdhury

35

Diana Ishii

36

Mike Dexter

37

Nilesh Shah

38

Md Tanveer Hassan Rohan

39

Leighton Lum

40

Bartłomiej Jurecki

41

Lea Scaddan

42

Noor Ahmed Gelal

43

Sanghamitra Sarkar

44

Brice Le Gall

45

Susan Blick

46

Mike Harterink

47

Carsten Schertzer

48

Guanghui Gu

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