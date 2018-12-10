National Geographic tarafından her yıl düzenlenen fotoğraf yarışmasında 2018'in en iyi fotoğrafları seçildi. Büyük ödüle layık görülen isim, ABD'nin California eyaletindeki Mojave Çölü'nde sıralanan yüzlerce Volkswagen ve Audi marka arabayı çektiği fotoğrafla Jassen Todorov oldu. İşte National Geographic'e göre 2018'in en iyi kareleri...
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1
Büyük Ödülün sahibi, Jassen Todorov
2
Halkın Seçimi kategorisi kazananı , Thomas Vijayan
3
Yaban Hayatı kategorisi 1'incisi, Pim Volkers
4
Yaban Hayatı kategorisi 2'ncisi, Jonas Beyer
5
Yaban Hayatı kategorisi 3'üncüsü, Alison Langevad
6
Mekanlar kategorisi 1'incisi,Rucca Y Ito
7
Mekanlar kategorisi 2'ncisi, Nicholas Moir
8
Mekanlar kategorisi 3'üncüsü, Christian Werner
9
Halkın Seçimi kategorisinde dereceye giren David Odisho
10
National Geographic'e göre 2018'in en iyi fotoğrafları