2018 yılında nikah masasına oturmuşlardı... Asena Tuğal ile Şahin Irmak'ın evliliğinde sorun mu var?
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
'Onlar benim çocuklarım'
Asena Tuğal, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Arkadaşıyla mağazaları dolaşan oyuncu, köpeklerini de AVM’nin ziyaretçilerine özel sunduğu evcil hayvan pusetine koyarak gezdirdi.
Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Tuğal, “Onlar benim çocuklarım gibi, inanın insan kendi çocuklarından ayırmaz” dedi. 2018 yılında oyuncu Şahin Irmak ile evlenen oyuncu, çocuk planları sorulunca ise, “Şu an böyle iyiyiz, başka zaman konuşuruz” yanıtını verdi. (Deniz BOY)
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Asena Tuğal, eşi Şahin Irmak’la evliliklerinde sorun yaşadıkları iddialarına yanıt verdi: “Her şey yolunda. Bu konularda çok konuşmayı sevmiyorum. Bu tarz haberler niye çıkıyor, neden çıkıyor bilmiyorum.”
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Hadise’nin koleksiyonu
◊ Hadise, kendi markasını yarattı. Giyim sektörüne atılan şarkıcı, Kert adlı markasıyla hazırladığı koleksiyonunu beğeniye sundu. 20’den fazla parçanın yer aldığı koleksiyonda bodysuit, gündüzden geceye geçişi kolaylaştıran elbiseler, hem günlük hayatta hem de sporda kullanılabilen eşofmanlar gibi günün her anı için kurtarıcı parçalar bulunuyor. Hadise’nin koleksiyonuna GittiGidiyor’da yer alan Kert mağazasından ulaşılabiliyor.
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Can sadece arkadaşım
Ahu Yağtu, önceki akşam Asmalımescit Corridor adlı mekanda Hande Subaşı’nın eski eşi Can Tursan ile birlikte görüntülendi. Muhabirleri görünce panik dolu anlar yaşayan oyuncu, Tursan’ın sadece arkadaşı olduğunu söyledi: ◊“Arkadaşlar arşivlerinize bakarsanız görürsünüz, beni Can ile daha önce de çekmiştiniz. Size o zaman da söylemiştim, Can sadece arkadaşım. Çektiğiniz fotoğrafın altına ne yazarsanız saygı duyarım fakat gerçek şu ki, gerçekten arkadaşım.” (Sayit DURMAZ)
5
Müsaadenizle İzel geri döndü
Şarkıcı İzel uzun bir aradan sonra sahnelere dönüş yaptı. Önceki akşam İzmir Üzüm’de sahne alan sanatçı için gece boyunca 120 şampanya açıldı. İzel, gördüğü ilgiden dolayı hayranlarına teşekkür ederek, “Müsaadenizle İzel geri döndü” diye konuştu.
6
Aşıkların ilk pozu
Duygu Yetiş, sevgilisi Tunç Süerdaş ile fotoğrafını yayınlayarak hayranlarını şaşırttı. Bir süredir fotoğrafçı Tunç Süerdaş ile birlikte olan oyuncu, karenin altına “Günümün ilk ışığı” yazdı. Gökçeada tatilinde çekilen karenin bir benzerini de Süerdaş, “Seninle olmak ne kadar tamamlayıcı anlatamamam” yorumuyla paylaştı.
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Barış yeniden
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Müjde Uzman, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Oğuzhan Uğur ile birlikte Kuruçeşme’deki Kuka adlı mekanda yemek yedi. Aşk hayatlarında iki defa ayrılıp barışan ikili, geçtiğimiz eylül ayında da ayrılmıştı. Kısa süren aradan sonra yeniden bir araya gelen ikili, mekanda tüm akşam boyunca sarmaş dolaş oturdu. Keyifli halleri ile dikkat çeken ikili, gece yarısı kalktı. (Sayit DURMAZ)
8
Yıldız sevgisi Harbiye’ye sığmadı
Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu. Konserin sonlarına doğru seyircilerden biri evlilik teklifi edince; “Allah tamamına erdirsin ve en kötü gününüz böyle olsun” diyerek ‘Hastayım Sana’ şarkısını çift için söyledi. (Sayit DURMAZ)
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Ginger hep yanında
Hande Doğandemir, önceki gün sevimle köpeği Ginger ile yaz tatili pozlarını paylaştı. Oyuncunun pozları, hem arkadaşlarından hem de takipçilerinden büyük ilgi gördü. Kendi Instagram sayfası olan Ginger’i hiç yanından ayırmayan Doğandemir, çok sayıda beğeni aldı.
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“Pera”da ortaya çıktı
Şişhane’deki Pera Adalı’da sahne alan Saro, mekanda eğlenen 90’ların ünlü ismi Ege’yi sahnesinde ağırladı. “Delice Bir Sevda”yı söyleyen Ege, bol bol alkış aldı. Müzik kariyerinde büyük başarılar yakalamış olan sanatçı, yazar kimliğiyle de kendini çok mutlu hissettiğini söyleyerek, “Müzik tıkandı, şarkıcılık artık ticari bir meta oldu” dedi.
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Okuma provası
Yönetmenliğini Devrim Yalçın’ın, senaryosunu Ebru Erten’in üstlendiği “Burçlar” filminin oyuncuları okuma provasında buluştu. Kadroda Ali Ersan Duru, Ferman Akgül, Cengiz Küçükayvaz, Ayşen Sezerel, Nedim Saban, Aliye Uzunatağan, Asuman Dabak, Ayten Uncuoğlu gibi ünlü oyuncular yer alıyor.
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Hande kışa hazır
Hande Ünsal, yenilenen repertuvarı ve sahnesiyle kışa hazır. Kış sezonu boyunca her pazar Flu İstanbul’da sahneye çıkmaya hazırlanan Ünsal, orkestrasıyla beraber çalışmalarını tamamladı. Diğer taraftan albüm hazırlıklarına da devam eden şarkıcı, yeni sezonu 17 Ekim Pazar günü Flu İstanbul’da vereceği konserle açacak.
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90’lar R&B esintisi
◊Albin Hasani, 90’lar R&B tarzdaki yeni teklisi “Göz Göre Göre”yi Garaj Müzik etiketiyle yayınladı. Müzik ve aranjesi de Hasani’ye ait olan şarkının mix&mastering’ini ise İlkay Şencan yaptı.