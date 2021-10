2018 yılında nikah masasına oturmuşlardı... Asena Tuğal ile Şahin Irmak'ın evliliğinde sorun mu var?

Can sadece arkadaşım Ahu Yağtu, önceki akşam Asmalımescit Corridor adlı mekanda Hande Subaşı’nın eski eşi Can Tursan ile birlikte görüntülendi. Muhabirleri görünce panik dolu anlar yaşayan oyuncu, Tursan’ın sadece arkadaşı olduğunu söyledi: ◊“Arkadaşlar arşivlerinize bakarsanız görürsünüz, beni Can ile daha önce de çekmiştiniz. Size o zaman da söylemiştim, Can sadece arkadaşım. Çektiğiniz fotoğrafın altına ne yazarsanız saygı duyarım fakat gerçek şu ki, gerçekten arkadaşım.” (Sayit DURMAZ)