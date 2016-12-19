2017 Koç burcuna neler getirecek

Koç burcunda doğanları 2017’de neler bekliyor? Aşk, iş ve sosyal hayatlarında neler olacak? Dikkatli olmaları gereken dönemler hangileri? Hepsi bu yazıda...
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1
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Burcun özellikleri
Element: Ateş
Niteliği: Öncü
Yönetici gezegeni: Mars
Değerli taşı: Elmas
Zıt burcu: Terazi
Felsefesi: Girişim, başlangıç
Uyumlu burçları: Aslan, Yay
Finansal olarak uyumlu burcu: Boğa
Evlilik veya ortaklık burcu: Terazi
Birlikte iyi vakit geçirdiği burç: Aslan
Koç burcu ünlüleri: Fatih Sultan Mehmet, Vincent Van Gogh, Charlie Chaplin, Johann Sebastian Bach, Descartes, Russell Crowe, Lady Gaga, Sakıp Sabancı, Zeki Alasya, Cem Karaca, Okan Bayülgen, Kayahan, Nurgül Yeşilçay, Serenay Sarıkaya, Bengü
2
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Sevgili Koçlar, 2017’ye ilerlemeyi, farklı fırsatları ve heyecanı destekleyen gezegen hareketleriyle başlıyorsunuz.Aslında hızlı hareket etmeyi seven, enerjik bir burç olmanıza rağmen bu yıl sezilerinize daha fazla kulak vermeniz ve duygularınızla hareket etmeniz gerekiyor.Önsezileriniz bu yıl sizi yanıltmayacağı gibi, pek çok durumda faydalı da olacak.2017 sizin için unutulmayacak bir yıl olabilir. Sizinle aynı yönde düşünen kişilerle tanışacaksınız. Sizi destekleyen kişiler sayesinde hayatınızda önemli gelişmeler yaşanacak.
3
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Ocak ayı ortaları, evinizi veya ailenizi ilgilendiren sorumluluklarınıza yapmanız gereken diğer işler de ekleneceğinden sizin için yıpratıcı olabilir. Uzlaşmacı olmanın faydasını göreceksiniz.Şubat ayından itibaren yılın ilk yarısında enerjiniz yüksek olacak ve pek çok alanda hedeflerinize yönelik hareket etmeye başlayacaksınız.Ancak şubatın son haftasından itibaren takip eden 6 ay boyunca duygusal anlamda hassaslaşabilir, yaşadıklarınız nedeniyle en derin duygularınızla tanışmak durumunda kalabilirsiniz.
4
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Sezgisel ve duygusal yönünüzü hafife almamanız gereken bir yıldasınız.Nisan ayı, zorlanacağınız veya size keyif vermeyen işlerden vazgeçebileceğiniz, durduğunuz yeri sorgulayabileceğiniz bir ay olabilir.
Geçmiş çalışmalarınızın karşılığını göreceğiniz bir ayda olacaksınız.Çok çalışanlar ödüllerini alırken, görev ve sorumluluklarını ihmal etmiş olanlar zorlayıcı durumlarla yüzleşmek durumunda kalacak.İş değiştirmeyi düşünenler, sektörel şartların yavaşlaması nedeniyle bundan vazgeçebilir.
5
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AŞK HAYATINIZDA SÜRPRİZLER VAR!
Ağustos ayı ve devamındaki 6 ay, heyecan verici ve yenileyici olaylara açık görünüyor.Büyüme ve refaha kavuşma şansınızı artırmak için yeni bağlantılar, ve işbirlikleri kurabilirsiniz.İlişki ve işbirlikleri, yıl boyunca en önemli ve en şanslı olacağınız alanlar.Ekim ortalarına kadar hayatınız için en önemli ilişki, işbirliği ve kişilerin kim olduğunu sorgulamaya başlayacaksınız.
6
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Bu sayede daha şanslı ilişkiler kurabilir, ihtiyaçlarınızı daha iyi belirleyebilirsiniz.Ayrıca kendinizi geliştirip daha iyi ilişkiler kurmaya başlayacaksınız.Ancak özellikle ocak, şubat, eylül ve ekim ayı boyunca ikili ilişkiler ve işbirlikleri heyecanlı olduğu kadar yorucu da olabilir.
7
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Genel olarak ağustos ayından yılsonuna kadar aşk hayatınız sürprizler ve heyecan verici gelişmelere açık olacak.Bu yıl evde oturmak, rutin ilişkilere devam etmek zor olacak gibi görünüyor.Hayatınızı monotonluktan kurtarmak istiyorsanız, gezegenler arkanızda!Rutin ilişkilerinizi canlandırabilir ya da yalnızsanız ruhunuza ve hızınıza uygun yeni ilişkiler kurabilirsiniz.
8
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MADDİ FIRSATLAR
11 Ekim tarihinden itibaren1 yıllık süreçte ortak kaynak kullanımı gerektiren alanlarda (eşin gelirleri, kredi, tazminat, sponsorluk, vergi, sigorta, burs, miras, nafaka, alacak verecek, prim, komisyon vb) maddi kazançlar elde edebilirsiniz.Ya da partnerinizle bebek sahibi olmaya karar verebilir ve hayatınızda büyük bir değişikliğin meydana geldiğini görebilirsiniz.
9
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Özellikle kasım ayı, maddi alanlarda olumlu gelişmelere ya da iş hayatınızı ilgilendiren fırsatlara açık görünüyor.Yılın son aylarında daha önceki aylara bağlı çabalarınızın karşılığını alabilirsiniz.Daha şanslı olabilirsiniz ama yine de şansa güvenerek değil, tedbirli ve gayretli ilerlemekte fayda var derim Niobe’ce.
10
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SEYAHATLER EĞİTİMLER
Geçen yıl olduğu gibi buyıl da sizin için yurtdışı bağlantılı işler, yabancılarla ilişkiler, seyahatler, eğitim, öğretim, hukuk, ulaştırma, bilişim veya ticaret başlıklı konularda hareketli bir yıl olacak.Yeni bir eğitime başlayabilir, yarım kalan eğitimlerinizi tamamlayabilir veya bol bol seyahat edebilirsiniz.
11
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Farklı kültürlerden kişilerle ilişkilerinizi yoğunlaştırabilir ve dünyayla ilgili yeni bilgiler edinebilirsiniz.Yüksek hedefleriniz olabilir. Sizden yaşça büyük kişilerin bilgece fikirlerine ihtiyaç duyabilirsiniz.Spiritüel konulara olan ilginiz de artacak yıl içinde.
12
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ŞANSLI OLACAĞINIZ ALANLAR
2017, size özellikle işbirlikleri, ortaklıklar veya evlilikler anlamında şanslı gelebilir.Yıl içinde yeni ortaklık ya da evliliklere imza atabilir, mevcut evlilik veya ortaklıklarınızı yeni bir seviyeye taşıyabilir, sizden daha iyi konumda bir partner bulabilir ya da farklı kültürlerden gelen kişilerle ilişki kurabilirsiniz.Aşk hayatınız sürpriz gelişmelere açık, bu yıl ilişki kuracağınız kişilerle hiç umulmadık yollarla tanışabilirsiniz! Sürpriz evlilikler veya bebek müjdeleri de cabası!
13
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Terazi burcuna geçen şans, fırsat, bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter, geçtiğimiz eylül ayının ikinci haftasından beri 7’nci evinizde bulunuyor.Jüpiter, 2017’nin ekim ayının üçüncü haftasına kadar eşiniz, ortağınız ve işbirliği yaptığınız kişileri içine alan olaylar kanalıyla size fırsatlar yaratmaya veya sizi koruması altına almaya devam edecek.Bu esnada ilişkiniz varsa bir sonraki aşamaya taşıyabilir, yeni bir ilişkiye ya da işbirliğine başlayabilir, ortaklıklar kurabilir, ilişkilerinizde sorunlarınız varsa üstesinden gelebilirsiniz.
14
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Teknolojik araçların ilişkilerinizi olumlu etkileyeceği bir süreçte olacaksınız.Aynı zamanda enerjinizi alan veya size yük olan kişiler varsa, bu yıl onlardan uzaklaşma cesareti bulacaksınız.Ofis aşkları gündeme gelebilir.Bu yıl kendinizden büyük, varlıklı veya statüsü yüksek kişilere ilgi duyma olasılığınız da artıyor sevgili Koçlar.
15
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DEĞiŞiM DEVAM EDiYOR
Uranüs, 2011 yılından beri burcunuzda ve hayatınızın pek çok alanında sizi değişime zorluyor. Evlilikler, boşanmalar, iş hayatında radikal değişiklikler, yer değişimleri gibi...Neyse ki, burçlar ailesinin stabil ve monoton yaşamdan hiç hoşlanmayan bir üyesisiniz. Değişim rüzgarları, bocalamanıza neden olmak yerine kendinizi pek çok konuda daha özgür hissetmenizi sağlayacak.
16
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Bu yıl da Uranüs yine sizin burcunuzda olacak. Değişim devam ediyor ama bu sefer geçen yıllarda olduğu kadar sert geçişler yaşanmayacak ve değişikliğin tadına varmanızı sağlayacak türden şeyler olacak.(Mart doğumlular ve 1-10 Nisan arasında doğan Koçlar rahat nefes alabilirler. Çünkü bu yıl Uranüs’ten daha çok 11-20 Nisan arası doğumlu olanlar etkileniyor.)
17
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Uranüs, beklenmedik gelişmeler ve icatlar gezegenidir. Diğerleri birkaç yıldır sizi anlaşılmaz veya değişken olarak adlandırsa da, siz sadece sizi sınırlayan ve kısıtlayan kişiler dahil, her şeyden uzaklaşmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi, dış görünüşünüzü, yaşam tarzınızı, yaşam felsefenizi yeniliyorsunuz.Değişimden, sadece ona direnenler zarar görür. Oysa değişim, kabuk değiştirmek ve yenilenmek anlamına gelir.
18
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Evet sevgili Koçlar, siz de 2017’de kabuklarınızı atmaya devam ediyorsunuz. Uranüs, bu yıl da size çeşitli yeni fikir ve girişim için yaratıcılık verecek. Birkaç yıldır neler yapabildiğinize bakın, kendinizle gurur duyacaksınız.Yine de ilişki ve işbirliklerinizde mart-nisan aralığında meydana gelecek yoğun etkiler, sizi yorabilir
19
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Bazı ilişki veya işbirliklerini hak ettiğinizi düşünebilir, bunun için çok çalışabilirsiniz.Ya da mevcut ilişki ya da işbirliklerindeki değişiklikleri değerlendirmek zamanınızı alabilir.Normal koşullarda yalnız hareket etmeyi ya da yalnız kararlar almayı tercih etseniz de, bu tarih aralığında başkalarıyla hareket etmenin veya birlikte kararlar almanın önemini kavramanız gerekebilir.
20
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Mart başından itibaren mayıs ayına kadar bağlayıcı sözler vermemek veya belli kutlamalar için gün almamak daha faydalı olabilir.2 Nisan-15 Nisan aralığında ise tecrübeli kişilerden ilişkilere dair akıl alabilir ya da yeni pozisyonunuzun keyfini çıkarabilirsiniz.