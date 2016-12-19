2017 Koç burcuna neler getirecek

Sevgili Koçlar, 2017’ye ilerlemeyi, farklı fırsatları ve heyecanı destekleyen gezegen hareketleriyle başlıyorsunuz.Aslında hızlı hareket etmeyi seven, enerjik bir burç olmanıza rağmen bu yıl sezilerinize daha fazla kulak vermeniz ve duygularınızla hareket etmeniz gerekiyor.Önsezileriniz bu yıl sizi yanıltmayacağı gibi, pek çok durumda faydalı da olacak.2017 sizin için unutulmayacak bir yıl olabilir. Sizinle aynı yönde düşünen kişilerle tanışacaksınız. Sizi destekleyen kişiler sayesinde hayatınızda önemli gelişmeler yaşanacak.