'2006... Beraber 14. yılı tamamladık!'

SİBEL CAN - SULHİ AKSÜT



Ünlü ses sanatçısı Sibel Can , Nakkaştepe deki evinde aile arasında kıyılan nikahla işadamı Sulhi Aksüt ile evlendi.Bu evlilikten Emir isminde bir oğulları olan Aksüt ve Can 2010 yılında boşandı. Nikah gecesinden geriye ise bu kare kaldı.