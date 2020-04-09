Telefonlara çok fazla para vermek istemiyorsanız 2000 TL'nin altında hayli iyi telefonlar bulunuyor. Uzun yıllar kullanıcılara dayanabilen bu telefonlar bakın hangileri? İşte 2000 TL'nin altındaki en iyi telefonlar...
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Xiaomi Redmi 8A
6.26 inç ekran boyutu ile 720x1520 ekran çözünürlüğünü destekleyen Xiaomi Redmi 8A, 12 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kameraya sahip. 5000 mAh kapasiteli bataryası ise tüm gün şarj kabusundan sizi uzak tutacak.
Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından biri olan Redmi Note 8, düşük fiyatına karşın yüksek donanımıyla dikkat çeken bir ürün. 6.3 inç ekran boyutuyla gelen ve 48+8+2+2 MP arka kamera ile 13 MP ön kameraya sahip olan telefon, 4000 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve şarjı hayli uzun dayanıyor.
5000 mAh batarya ile tüm günü kurtarabilen Samsung Galaxy M20, 15W Type C hızlı şarj cihazı sayesinde 3 kat daha hızlı şarj oluyor. Örneğin 10 dakika hızlı şarj ile 3 saat video izleyebiliyor, 11 saat müzik dinleyebiliyorsunuz.
64 GB hafıza + 4 GB RAM ile birlikte gelen Huawei P30 Lite, P30 serisinin içindeki en uygun fiyata sahip model. 6.15 inç ekran boyutuyla 2312x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefon, 1080p / 30fps video kaydı alabiliyor.
5000mAh ultra batarya kapasitesiyle dikkat çeken Oppo A5 2020, arka yüzünde dört kamera bulunduruyor. Bu telefonla hayli iyi portre fotoğraflar çekebileceğiniz gibi, ultra geniş açılı lens sayesinde kadraja çok daha fazlasını sığdırabiliyorsunuz.
Yuvarlak köşeli tasarımıyla dikkat çeken ve fiyat/performans telefonu arayanlar için ideal bir seçenek olan Huawei Y6S 2019, 6.21 inç ekran boyutuna sahip ve 2340*1080 ekran çözünürlüğü sunuyor. Arka yüzünde 13 MP kamera bulunan telefon, 32 GB dahili hafızaya sahip.
32 GB dahili hafıza ve 3 GB RAM ile satışa sunulan Oppo A5, arka yüzünde çift kamera bulunduruyor. 4230 mAh batarya kapasitesiyle gelen telefonda parmak izi tarayıcısı da bulunuyor ve şifreye göre daha iyi bir koruma sağlıyor.
Huawei'nin son zamanlarda dikkat çeken telefonlardan biri olan Huawei Y9 Prime 2019, ekranın tamamını size veriyor. Ön yüzünde kamera görünmeyen telefonda ön kamera tepede gizli. Kullanmadığınızda kamera kayboluyor.
6.01 inç Full HD+ ekranla gelen ve Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 işlemci kullanan General Mobile GM9 Pro, 4 GB RAM / 64 GB dahili hafızaya sahip. 3800 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan ürün, parmak izi tarayıcısına da sahip.