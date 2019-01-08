2000 sonrası 10 etkileyici korku filmi

The Conjuring (2013) Doğa üstü güçlere karşı mücadele eden insanların hikayesini anlatan bir James Wan yapımı daha! Ed ve Lorraine Warren, paranormal olayları araştıran bir çifttir ve Perron ailesine yardım etmek için evlerine gelir. Ne var ki bu sefer karşı karşıya oldukları baş etmesi oldukça zor bir şeytani güçtür.