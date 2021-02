2000 sonrası 10 etkileyici korku filmi

Let The Right One In (2008) Çevresi tarafından dışlanan 12 yaşında bir çocuk olan Oskar, oldukça sıra dışı biri olan Elie’ye aşık olur. Gün ışığından uzak durması gereken, yalnızca gece dışarı çıkabilen Elie’nin bir sırrı vardır, iyi bildiniz: o bir vampir. Sevdiği kızın başka insanların kanına muhtaç yaşaması Oskar’ı bir seçim yapmaya zorlar.