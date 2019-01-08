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Haberler2000 sonrası 10 etkileyici korku filmi
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Haber Giriş: 08 Ocak 2019 - 16:31 | 

2000 sonrası 10 etkileyici korku filmi

111. sayımızın SineList köşesinde bu hafta herkesi yüksek doz gerilim hattına davet ediyoruz.

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1Hereditary (2018)
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Hereditary (2018)

Size miras kalan sadece korkunç ve gizemli bir sırsa ve hayatınızın geri kalanını onu keşfetmeye adamak zorunda kalırsanız ne olurdu? Bu mistik hikayenin bir parçası olun.

2High Tension (2003)
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High Tension (2003)

Bu filmi izledikten sonra sınavlara çalışmak için sakin bir yer aramaktan vazgeçeceksiniz. Bol şaşırtmacalı, yüksek gerilimli nefis bir hikaye. O kapıyı açarken iki kez düşünmek isteyeceksiniz.

3Them (2006)
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Them (2006)

Şehir merkezinden çok uzakta, ormanın tam ortasında bir ev ve o eve hapsolmuş iki insan. Üstelik yalnız değiller!

4Taxidermia (2006)
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Taxidermia (2006)

Üç kuşak erkeğin hikayesine daldığımız bu film; aşk, fantezi, hırs ve başarı kavramları üzerine düşündürüyor. Kendi bedenini tıpkı bir hayvan postu gibi doldurarak ölümsüzlüğe kavuşmaya çalışan bir tahnitçi ise bu hikayenin en dehşet verici bölümü.

5Inside (2007)
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Inside (2007)

Eşini talihsiz bir kazada kaybeden hamile bir fotoğrafçı, doğum için evden ayrılmadan bir gece önce kendisini vahşi bir yüzleşmenin tam ortasında sıkışmış bulur.

6Let The Right One In (2008)
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Let The Right One In (2008)

Çevresi tarafından dışlanan 12 yaşında bir çocuk olan Oskar, oldukça sıra dışı biri olan Elie’ye aşık olur. Gün ışığından uzak durması gereken, yalnızca gece dışarı çıkabilen Elie’nin bir sırrı vardır, iyi bildiniz: o bir vampir. Sevdiği kızın başka insanların kanına muhtaç yaşaması Oskar’ı bir seçim yapmaya zorlar.

7Insidious (2010)
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Insidious (2010)

Üç çocuklu mutlu bir aile eski bir eve taşınır ve “öteki”iye iletişim başlar. Sürpriz finali, yüksek doz gerilimiyle etkileyici bir hikaye. Bir James Wan filmi olduğunu da özellikle belirtmek gerek.

8The Conjuring (2013)
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The Conjuring (2013)

Doğa üstü güçlere karşı mücadele eden insanların hikayesini anlatan bir James Wan yapımı daha! Ed ve Lorraine Warren, paranormal olayları araştıran bir çifttir ve Perron ailesine yardım etmek için evlerine gelir. Ne var ki bu sefer karşı karşıya oldukları baş etmesi oldukça zor bir şeytani güçtür.

9Raw (2016)
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Raw (2016)

Tüm ailesi veteriner olan ve hepsi vejetaryenliği seçen bir ailenin üyesi olan Justine, üniversiteye başladığında bir anda aile prensiplerinden uzak kalır. Çiğ etin tadına bakma gafletinde bulunan Justine için korku dolu dönüşüm çok yakındır.

10Get Out (2017)
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Get Out (2017)

Siyahi bir adam olan Chris, Avrupalı Amerikalı sevgilisi Rose’un ailesiyle akşam yemeğine davet edilir. Başta her şey normalmiş gibi görünse de mülkte bir bir kaybolan siyahi adamlar bir şeylerin ters gittiğini düşündürür bizleri.

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