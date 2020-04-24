Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında silah altındaki askerlerin terhisleriyle, celp dönemi gelenlerin askere alınmalarının ertelenmesine karar verilmişti. 2000/2 celp döneminde askere gidecek gençler, Milli Savunma Bakanlığı'nın askerlik yerlerini ne zaman açıklayacağını merak ediyor. Peki, 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
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Koronavirüs önlemleri kapsamında askerlik hizmetiyle önemli kararlar alınmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; askerlerin terhis ve celp işlemleri bir süre durulmuştu. Bu gelişmenin ardından günlerdir vatani görevlerini yerine getirmeleri için beklemede olan asker adaylarının araştırmaları da hız kazandı. İşte, 2000/2 askerlik yerleri hakkında merak edilenler...
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Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi. Toplantıda, celp döneminde askere gidecek asker adaylarının, işlemlerinin de ertelenmesi kararlaştırıldı.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." dedi.
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Bu kapsamda TSK'nın komuta kademesi ve ilgili personelle değişik çözümler üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Akar, şunları söyledi:
"Bugün yaptığımız nihai toplantı sonucunda, bugüne kadar TSK bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süre ile uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bildiğiniz gibi daha önce bedelli askerlik ile personelimizin atamaları ve uzun süreli görevlendirilmeleri de ertelenmişti. Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır. Bahsettiğimiz terhis ve celplerin ertelenmesi ile ilgili düzenlemeleri, milletimizin bağrından çıkan TSK’nin operasyonlarına ve diğer faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak şekilde planladık."
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NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2000/2 askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya dair bir ay içinde bir açıklama yapılması bekleniyor. Bu hususta gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.