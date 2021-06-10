20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte aşılama takviminde son durum!
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 23.00 itibarıyla 31 milyon 452 bin 377'ye ulaştı. Öte yandan yeni gruplar için de aşı randevu ekranı açılmaya başlandı. En çok merak edilenlerden biri de 20 yaş üstü vatandaşları aşılanması konusu. Peki, 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kovid-19 aşılama süreci, Sağlık Bakanlığınca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle oluşturulan takvim doğrultusunda sürdürülüyor. Takvim doğrultusunda, 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasıyla ikinci aşama tamamlanacak ve üçüncü aşamaya geçilecek. İşte aşılama çalışmalarında son durum...
2
20 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Kovid-19 aşılama süreci, Sağlık Bakanlığınca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulan takvim doğrultusunda tamamlanacak.
Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'nin ikinci aşaması bugün başlanan 50 yaş ve üstündekilerin aşılanmasıyla sona erecek.
50 yaş üstündekilerin aşılanmasının ardından aşılama takvimi üçüncü aşamayla devam edecek. Bu kapsamda, 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak süreç, 18-29 yaşlarındakilere aşı hakkının tanımlanmasıyla sürecek.
Son olarak dördüncü aşama kapsamında sırası geldiği halde aşı yaptırmayan kişiler aşılanacak.
Eylül ayına kadar bu gruptaki kişilerin de aşılanmasının büyük oran tamamlanması bekleniyor.
3
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.
Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.
Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.