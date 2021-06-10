Gündem Haber Giriş: 10 Haziran 2021 - 07:10 | 10 Haziran 2021 - 07:10

20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte aşılama takviminde son durum!

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 23.00 itibarıyla 31 milyon 452 bin 377'ye ulaştı. Öte yandan yeni gruplar için de aşı randevu ekranı açılmaya başlandı. En çok merak edilenlerden biri de 20 yaş üstü vatandaşları aşılanması konusu. Peki, 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak?