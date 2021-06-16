20 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte aşılamada son gelişmeler ve yapılan açıklamalar..
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 34 milyon 618 bin 154'e ulaştı. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan öncelik grubunda olmayanlar için aşılama takvimi merak konusu oldu. Özellikle 20'li yaşlarda olup SGK'lı olmayan kişiler aşı takvimini merak ediyor. Peki, 20 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
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SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları açıldı. Sağlık Bakanı Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi. Bu gelişme sonrası aşı hakkında merak edilen sorular da artmaya başladı. SGK'lı olmayan kişiler ise kendileri için ne zaman sıra geleceğini sorguluyor. İşte, son gelişmeler...
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BİR KISMIN AŞILAMASI TAMAMLANDI
İlk Kovid-19 aşısı, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. 14 Ocak'ta aşılama programının resmen başlamasıyla sağlık çalışanları ilk sırada aşılanan grup oldu.
Sağlık çalışanlarının ardından huzurevi ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına geçildi. Daha sonra sırasıyla 90 yaş ve üstündekiler ile 85 yaş ve üstündekiler, evlerinde aşılanmaya başlandı.
Eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerindeki stajyer öğrenciler, 80 yaş ve üstündekiler ile 75 yaş ve üstündekiler, ocak ayı içerisinde aşılama programına dahil edilen gruplar arasında yer aldı.
Şubat ayında ise sırasıyla 70 yaş ve üstündekiler, 65 yaş ve üstü ile bu kişilerin 60 yaş ve üstündeki eşleri, kabine üyeleri ve üst düzey devlet yöneticileri, köy okullarındaki öğretmenler ve ana sınıfı öğretmenleri randevularını alarak aşılarını yaptırdı.
Sağlık Bakanlığı, 28 Mart itibarıyla aşılama sürecinde yeni bir aşamaya geçerek 60 yaş ve üstündeki vatandaşlar ile eşlerini aşılama programına dahil etti.
Mart ayı içinde ayrıca risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastalarına, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlara, riskli meslek grupları içerisinde yer alan basın kartı sahibi gazetecilere aşı tanımlandı.
Nisanda ise 55 yaş ve üstündekiler, aile hekimlikleri veya hastanelerden randevu alarak aşı yaptırmaya başladı.
Muhtarlar, 40 yaş ve üstü avukatlar ile sağlık çalışanlarının eşleri, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşlar, mayıs ayı içinde randevu alarak aşılarını oldu.
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HAZİRAN AYINDA KRİTİK EŞİK
Aşı tedarikinin de artmasıyla çok sayıda grup, haziranda aşılama programına dahil edildi ve Türkiye, aşılamada büyük ivme yakalandı. Öncelikle, 1 Haziran itibarıyla ikinci aşamanın son basamağı kapsamında, 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına geçildi.
Ayrıca son 10 günde yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler, yaş kısıtlaması olmaksızın tüm avukatlar, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo çalışanları ile kuryeler aşılama programı kapsamına alındı.
Aşı programının üçüncü aşamasında yer alan 45 yaş üstündeki vatandaşlar, 9 Haziran itibarıyla randevu alarak aşılarını yaptırmaya başladı.
Süreç, pazartesi günü 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasıyla devam edecek ve 18-24 yaş aralığında bulunanlara aşı hakkının tanımlanmasıyla sona erecek. Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlara aşı hakkı verilecek.
20 YAŞ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Henüz aşı sırası gelmeyen 20'li yaşlardaki kişiler için de kısa süre içinde aşılama randevu ekranının açılması bekleniyor. Bu kapsamda ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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Sağlık Bakanı Koca: 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık
Sağlık Bakanı Koca, "gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasını başlattıklarını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Randevu İstesem Aşım Ne Zaman Yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." ifadelerini kullandı.