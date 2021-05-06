20 yaş challenge akımı nedir? 20 yaş fotoğraf paylaşma trendi nasıl ortaya çıktı? Uzmanlardan 'yirmili yaş meydan okuma' akımı uyarısı!
20 yaş challenge akımı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isimlerinde de katıldığı yirmili yaşlar challenge akımı ile kullanıcılar gençlik yıllarına ait fotoğraf paylaşma çılgınlığı başlattı. Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımında kimi ünlü isim sahne yıllarını kimi de okul sıralarındaki görüntüleri paylaştı. Başta Instagram olmak üzere, Twitter ve Facebook'ta trend haline gelen akım nasıl ortaya çıktığı da merak konusu oldu. Peki, 20 yaş akımı nedir ve challenge ne demek? İşte, 20 yaş meydan okuma akımı ile ilgili bilgiler.
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Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına sanat, spor, müzik ve eğlence dünyasının tanının isimleri de katıldı. Son olarak oyuncu Mehmet Günsür'ün de katıldığı 20 yaş akımı ile pek çok kullanıcı o dönemlere ait fotoğraflarını takipleri ile paylaşıyor. Konsept belirleyerek, yakın arkadaşlarını da bu akıma davet eden kullanıcılar 20'li yaşlar challenge' etiketini kullanıyor. Challenge kelimesi ise Türkiye meydan okuma anlamına geliyor.
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20 YAŞ CHALLENGE NE DEMEK?
Instagram başta olmak üzere bir çok sosyal medya uygulamasında paylaşılan Challenge (meydan okuma) akımı devam ediyor. Challenge akımında kullanıcılar, bir konsept belirleyerek, yakın arkadaşlarını da bu akıma davet ediyor. Akım yurt dışında ortaya çıktıktan sonra ülkemizde de yaygınlaştı.
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20 YAŞ CHALLENGE NE DEMEK?
Instagram başta olmak üzere bir çok sosyal medya uygulamasında paylaşılan Challenge (meydan okuma) akımı devam ediyor. Challenge akımında kullanıcılar, bir konsept belirleyerek, yakın arkadaşlarını da bu akıma davet ediyor.
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DİKKATLİ OLUN UYARISI
Milliyet gazetesinden Hanife Baş'ın haberinde görüşlerine yer verilen Özcan, “20’li yaş challenge” akımından yüz tanıma sistemi üzerine çalışanların yararlanabileceğini belirtti. Özcan sözlerine şöyle devam etti;
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“Çünkü çözmeye çalıştıkları sorunlardan biri de yaşlanmanın oluşturduğu yüzdeki değişikliklere karşı algoritmaya direnç kazandırmak. Bu akım doğrudan bu amaçla başlatılmıştır demek zor ama bundan faydalanabilecekleri çok aşikar. Facebook ve Instagram daha önce ‘10 yıl challenge’ yapmışlardı. İnsanın her yaş dönümünü kayıt altına alıyorlar. Farklı algoritmalar oluşturuyorlar. Bu uygulamanın tamamen veri toplama amaçlı olduğunu söyleyemeyiz ama bu kadar veri de çok rahatça kullanılabilir. Bu tarz uygulamalarda dikkatli olmak veri paylaşmamak gerekir. Çünkü ileri teknolojilerde banka hesabımıza ya da evimize yüz tanımayla girebiliriz. O zaman bu veriler kullanılabilir. Bunun, şifrenizi paylaşmaktan farkı kalmıyor.”
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Haberde konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu ise, 20’li yaşlarda çekilen fotoğrafların paylaşılmasının büyük veriye eklenebilecek bir veri olduğunu dile getirerek, "Kişinin şimdiki haliyle 20 yaşlarındaki halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki veriler oluşturulabilir. Bu konuda ırk analizi yapıldığı şeklinde çeşitli spekülasyonlar var. Ancak bu çok uç bir olay. Faceapp gibi uygulamalar için önemli bir veri olabilir.
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. Algoritmaları besleyen bu veriler, 20 yaşındaki birinin de aynı şekilde nasıl yaşlanacağını gösterebilen bir uygulamaya dönüşebilir. Bu tarz uygulamalarda şu an için bilinen bir risk yok ama geleceğin teknolojisinde olabilir. İstihbarat servisleri, son fotoğrafı 20 yaşında çekilmiş birinin 40-50 yaşında nasıl gözükeceğini görebilir" dedi.