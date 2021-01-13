20 yaÅŸ altÄ± ve 65 yaÅŸ üstü toplu ulaÅŸÄ±m kullanmasÄ± yasak mÄ±? Resmi hesaptan açÄ±klama yapÄ±ldÄ±
20 yaÅŸ altÄ± ve 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ vatandaÅŸlar iÃ§in koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda uygulanan yasaklar hakkÄ±nda gÃ¼ncel durum merak ediliyor. KoronavirÃ¼s gÃ¼nlÃ¼k vakalarÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§mesinin bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n ne zaman son bulacaÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lan konular arasÄ±nda. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarÄ± ardÄ±ndan Ä°stanbul'da toplu taÅŸÄ±ma kullanÄ±mÄ± iÃ§in 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ ve 20 yaÅŸ altÄ± vatandaÅŸlara kÄ±sÄ±tlama getirileceÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte 20 yaÅŸ altÄ± ve 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ sokaÄŸa Ã§Ä±kma saatleri ve merak edilen sorularÄ±n cevaplarÄ±
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65 yaÅŸ ve Ã¼zeri ile 20 yaÅŸ altÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayÄ±lÄ± Genelgemizle belirlenen saatler iÃ§erisinde (10.00-Â13.00, 13.00Â-16.00 saatleri arasÄ±) ÅŸehir iÃ§i toplu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ± (metro, metrobÃ¼s, otobÃ¼s, minibÃ¼s, dolmuÅŸ vb.) kullanmalarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ± uygulanÄ±yordu. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°stanbul Kart sosyal medya hesabÄ±ndan konu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
'Ä°stanbul Kart' sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamadaÂ
''Ä°stanbul ValiliÄŸi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha kararÄ±na gÃ¶re Covid-19 Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ ve 20 yaÅŸ altÄ± tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n toplu taÅŸÄ±ma kullanÄ±mÄ± engellenmiÅŸtir.
AnlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±z iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederiz.'' PaylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±larak vatandaÅŸlara yeni karar duyuruldu..
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15 Ocak'tan itibaren HES kodu eÅŸleÅŸmesi yapÄ±lmamÄ±ÅŸ Ä°stanbulkart'lar toplu taÅŸÄ±mada kullanÄ±lamayacak.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB), Hayat Eve SÄ±ÄŸar (HES) kodu kullanÄ±mÄ±nÄ±n zorunlu hale getirilmesinin ardÄ±ndan Ä°stanbulkartlar ile HES kodlarÄ±nÄ±n eÅŸleÅŸtirilmesi uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Ä°BB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nda HES kodu kontrolÃ¼nÃ¼ zorunlu hale getiren genelgesinin ardÄ±ndan Ä°stanbulkartlar ile HES KodlarÄ±nÄ±n eÅŸleÅŸtirilmesi iÅŸlemleri baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid -19) ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yayÄ±nlanan genelge gereÄŸi 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaÅŸÄ±mda HES kodu eÅŸleÅŸtirilmemiÅŸ Ä°stanbulkartlar geÃ§ersiz sayÄ±lacak. KoronavirÃ¼s riski taÅŸÄ±yan yolcular, kent iÃ§inde toplu taÅŸÄ±madan yararlanamayacak.
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Genelgeye gÃ¶re, tanÄ±lÄ± ya da temaslÄ± olup izolasyonda olmasÄ± gerekirken kent iÃ§i toplu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kiÅŸilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaÅŸÄ±lacak. KoronavirÃ¼s tanÄ±lÄ± hastalarÄ±n, taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ±n veya bu kiÅŸilerle temasta olanlarÄ±n toplu ulaÅŸÄ±m kullanÄ±mÄ± geÃ§ici olarak engellenecek.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n HES uygulamasÄ± ya da SMS Ã¼zerinden alÄ±nan HES kodu ile birlikte kiÅŸisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eÅŸleÅŸtirme iÅŸlemi yapÄ±labilecek.