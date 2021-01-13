Genelgeye gÃ¶re, tanÄ±lÄ± ya da temaslÄ± olup izolasyonda olmasÄ± gerekirken kent iÃ§i toplu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kiÅŸilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaÅŸÄ±lacak. KoronavirÃ¼s tanÄ±lÄ± hastalarÄ±n, taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ±n veya bu kiÅŸilerle temasta olanlarÄ±n toplu ulaÅŸÄ±m kullanÄ±mÄ± geÃ§ici olarak engellenecek.



SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n HES uygulamasÄ± ya da SMS Ã¼zerinden alÄ±nan HES kodu ile birlikte kiÅŸisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eÅŸleÅŸtirme iÅŸlemi yapÄ±labilecek.