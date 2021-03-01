20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Gözler kabineye çevrildi
20 yaş altı ve 65 yaş üstüsokağa çıkma yasağı uygulaması belirli saatler aralığında devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği ile ilgili gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada yeni kararların bugün yapılacak olan toplantı sonrası açıklanabileceğini duyurmuştu. İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ve detaylar
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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklamasında, ‘65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili esnetme yapılabilir.’ dedi. Kabine Toplantısı’nda hafta içi yaşlılar ve gençler için uygulanan kısıtlamanın normalleşme çerçevesinde kademeli kaldırılmasına dönük kararların çıkması bekleniyor.
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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz hafta toplantı 25 Şubat Perşembe günü gerçekleştirildi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Kısıtlamalara dair bilgi veren Koca, "65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili esnetme yapılabilir." diye konuştu.
Bakan Koca açıklamasında, 'İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olduğunu her hafta bilmiş olacak. İki haftada bir de uygulama ile ilgili hangi ilin, hangi kararı alması gerektiği de zaten belli olmuş olacak. Bununla ilgili eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar, pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız gerektiğinde, tensip buyurursa açıklarlar.' dedi.
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TOPLU TAŞIMA İÇİN MUAFİYET AÇIKLAMASI
İstanbul Valiliği'nin kararı ile 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına kısıtlama getirilmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanlara kısıtlama muafiyeti getirildi.
Kısıtlamadan muaf tutulacaklar belge şartıyla araçlarıyla ya da toplu taşımayla okullara gidebilecekler.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeye göre, örgün eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını da kullanabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.Ayrıca bu kapsamdaki eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanma kısıtlamasından da muaf olacak.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabiliyor. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanıyor.