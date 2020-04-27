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Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 01:09,

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yasak kaldırıldı mı?

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük saoğa çıkma yasağı 26 Nisan saat 24.00'da sona erdi. Sokağa çıkma yasağının bitmesiyle beraber, daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını sona erip ermediği gündeme geldi. Yasak kapsamında muaf olup olmadığını merak eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağıyla ilgili son dakika açıklamalarını sorguluyor. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yasak kaldırıldı mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

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Sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı için bitti mi? sorusu 4 günlük yasağın kaldırılmasıyla merak konusu oldu. Koronavirüs önemleri kapsamında belli yaş gurubundaki kişilere uygulanan yasakla ilgili detaylar internette hızla araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi de bu kapsamda sorgulanıyor. İşte, o konuyla ilgili bilgiler...

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İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Bakanlık tarafından 21 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 96 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.

320 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Buna göre, doğum tarihi 1 Ocak 2000 ile 1 Ocak 2002 tarihleri arasında (18 ile 20 yaş aralığında) olmakla beraber, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 3 Nisan 2020 tarih ve 6202 sayılı genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 3 Nisan 2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak.

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Bu istisnalar, 1 Ocak 2002'den sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak."

20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

565 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK MI

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK MI

Hürriyet yazarı Nuray Babacan'ın 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgileri paylaştı. İşte, Nuray Babacan'ın haberinden detaylar;

65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları 3 saatliğine ‘izin’ çıkabilir. 65 yaş üstü, maske ve mesafe kuralına uyup yürüyüş yapabilecek.

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Hükümet koronavirüs salgınıyla ilgili bazı kararları gözden geçiriyor. AK Parti MYK’da ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda, koronavirüs mücadelesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor. Kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

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