20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Gece 23.59’da sona eren sokağa çıkma yasağının ardından, geçtiğimiz haftalarda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağının bitip bitmediği gündemde yer aldı. Pek çok vatandaşın araştırdığı konu olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı detayları, gecenin ardından netleşmiş oldu. Peki, alınan kararlara göre bu vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? İşte, o detaylar



65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?



İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından daha önce alınan tedbirler yeniden uygulanacak.



Bu kapsamda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma kısıtları devam edecek. İstisnalar arasında yer alan 18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeleyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkabilecek.