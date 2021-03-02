20 yaş altı ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasak hangi illerde kalktı?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada ‘Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.’ dedi. Bu açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı. İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kalktığı iller