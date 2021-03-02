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GeriGündem 20 yaş altı ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasak hangi illerde kalktı?
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Haber Giriş: 02 Mart 2021 - 09:31 | 

20 yaş altı ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasak hangi illerde kalktı?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kalkıp kalmadığı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı. İçişleri Bakanlığınca tüm valiliklere gönderilen 'Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler' konulu genelge kapsamında, risk grubuna göre il bazında alınması gereken Kovid-19 tedbirleri ile uyulacak kuralların valiliklerce belirleneceği belirtildi. Genelgede, 'Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.' denildi. Diğer illerde ise kısıtlama saatleri değişti.

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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada ‘Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.’ dedi. Bu açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı. İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kalktığı iller

265 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde, ‘Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.’ denildi.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu) kategoride yer aldı.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman

3YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

4SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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