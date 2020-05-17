20 yaş altı ve 0-14 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman?
Uzun zamandır devam eden 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı için geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 0-14 yaş ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ile ilgili bir açıklamada bulunmuş, bu yaş grubunun belirlenen gün ve saatlerde dışarı çıkabileceğini aktarmıştı. Peki, 20 yaş altı ve 0-14 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? İşte, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilen detaylı bilgiler
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Sokağa çıkma izni 20 yaş altı ve 0-14 yaş altı grubunda yer alan pek çok kişinin ve ailelerinin araştırdığı konu olmaya başladı. Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma izni kapsamında dışarı çıkma imkanını değerlendiren 0-14 yaş ve 20 yaş altı grubu, bu kapsamda dışarı çıkmıştı. Peki, sokağa çıkma izni 20 yaş altı için ne zaman bir daha ne zaman uygulanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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0-14 VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma izni hakkında açıklama yaptı. İşte, o açıklamalar;
"Sağlık Bakanlığımız, ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.
20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz."
Yaşlılarımız, 17 Mayıs pazar günü 11 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.
20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir."
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Merak edilenlerin büyük bölümü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında da yer alıyor. Birinci aşama 11 Mayıs’ta başladı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı
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Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, salgının seyrine göre bu yaş grubuna yeni sürprizler olabilir. Olumsuz bir gelişme olmazsa Ramazan Bayramı sonrası hafta içi bir gün sokağa çıkabilecekler.
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Verilerde olumlu durumun sürmesi halinde ise haziran ayında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının tamamen kalkması hedefleniyor.
20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.