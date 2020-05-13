20 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak? 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?
15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? sorusu araştırmalarda yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 0-14 yaş ve 15-20 yaş aralığındaki vatandaşların ayrı günlerde dışarı çıkabileceklerini açıklamıştı. 0-14 yaş aralığındakiler çarşamba günü sokağa çıkma hakkını kullanmıştı. Peki 20 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak? İşte, o konuyla ilgili detaylar.
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Sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar dışarı çıkma izni veriliyor. 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? sorusunun yanıtı araştırılıyor. 10 Mayıs’ta 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmasının ardından sıra 20 yaş altı vatandaşlara geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 0-14 yaş ve 15-20 yaş aralığındaki vatandaşların ayrı günlerde dışarı çıkabileceklerini açıklamıştı. 13 Mayıs'ta 0-14 yaş aralığının dışarı çıkmasının ardından sıra 15-20 yaş vatandaşlara geldi.
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15-20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü 11-15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "20 yaş altı, 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecek." dedi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? Merak edilenlerin büyük bölümü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında da yer alıyor. Birinci aşama 11 Mayıs’ta başladı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandıHürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, salgının seyrine göre bu yaş grubuna yeni sürprizler olabilir. Olumsuz bir gelişme olmazsa Ramazan Bayramı sonrası hafta içi bir gün sokağa çıkabilecekler.Verilerde olumlu durumun sürmesi halinde ise haziran ayında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının tamamen kalkması hedefleniyor.20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.
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SOSYAL MESAFE VE MASKE ŞARTI
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler neticesinde, bu kapsamdaki vatandaşları rahatlatıcı bir karar alındığı belirtilen genelgeye göre, 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 10 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde olmak üzere 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıktı.