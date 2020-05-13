20 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak? 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?

15-20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN? 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü 11-15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "20 yaş altı, 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecek." dedi.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Merak edilenlerin büyük bölümü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında da yer alıyor. Birinci aşama 11 Mayıs’ta başladı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandıHürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, salgının seyrine göre bu yaş grubuna yeni sürprizler olabilir. Olumsuz bir gelişme olmazsa Ramazan Bayramı sonrası hafta içi bir gün sokağa çıkabilecekler.Verilerde olumlu durumun sürmesi halinde ise haziran ayında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının tamamen kalkması hedefleniyor.20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.