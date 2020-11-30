20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta? 20 yaş altı toplu taşıma yasaklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması!
Son dakika haberi... Coronavirüs tedbirleri ile ilgili Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Artan vaka sayısının ardından alınan yeni kararları duyuran Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. " dedi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili yeni tedbirlere de değinen Cumhurbaşkanı bu yaş grubundakilerin toplu taşıma araçlarını da kullanamayacaklarını bildirdi. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta? İşte, ayrıntılar.
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20 yaş altı sokağa çıkma yasağının detayları İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile açıklandı. Yeni koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır." dedi. İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ve konuyla ilgili detaylar.
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20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, yeniden tırmanışa geçen koronavirüs salgınının ülkemizde de etkisini gösterdiğini vurgulayarak, sokağa çıkma yasağının genişletildiğini açıkladı.
Erdoğan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili verilen kararları şöyle duyurdu;
65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.
Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.
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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
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20 YAŞ ALTI VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
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20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.