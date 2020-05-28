20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Bakan açıkladı 20 yaş altına yeni düzenleme geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, 'Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği, ortadan kalkmadığı dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı kontrollü sosyal hayattır.' Bakan Koca öte yandan 20 yaş altı gençler için devam eden sokağa çıkma yasağı hakkında da açıklamalarda bulundu. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
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Yaklaşık iki aydır devam eden 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, milyonlarca vatandaşın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Konuya ilişkin son olarak Sağlık Bakanı Koca'dan önemli bir açıklama geldi. İşte, '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?' sorusu hakkında ayrıntılar...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belli yaş grupları için devam eden sokağa çıkma kısıtlaması hakkında şunları söyledi;
"Dün gece itibarıyla sokağa çıkma kısıdı kalktı. Bu uygulama, şu an için 15-20 yaş grubu gençlerimizi, 65 yaş ve üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı içermiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var. Pandeminin tam olarak bilincinde olamayacak yaştaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ruh hallerini anlıyoruz. Her yaş grubundan insanların gelişmelere karşı geri bildirimlerini, değerlendirme ve taleplerini duyarlılıkla takip ediyoruz. Bu salgın hastalıkta, süreçlerin ilerleyişi, insanların istek ve taleplerinden tümüyle ayrı düşünülemez. Sağlık camiası olarak bu yaş gruplarından ricamız, biraz daha sabırlı olmaları, bize biraz daha zaman tanımalarıdır. Onların beklentilerini en az onlar kadar taşıyoruz."
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YASAK NE ZAMAN KALKACAK?
Türkiye'de korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 4 Nisan'dan beri 20 yaş altındaki çocukların sokağa çıkması kısıtlanırken, atılan normalleşme adımları sonrası 20 yaş altı sokağa kısıtlaması hakkında da değişiklikler yapıldı. Yaş grubundaki gençler belirlenen günlerde kısıtlı sürelerde sokağa çıkabiliyor.
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20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği henüz belli değil. Corona virüsü salgınında risk tamamen ortadan kalkana kadar, bu önlemlerin devam edeceği düşünülüyor.
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Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.