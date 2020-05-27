Milyonlarca kişiyi enfekte eden ve binlerce insanın ölümüne yol açan corona salgınını önlemek için alınan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı önlemi devam ediyor. Yapılan düzenleme ile birkaç saatliğine de olsa sokağa çıkabilen gençler ve çocuklar, şimdi yasağın tamamen kalkacağı tarihi merak ediyor. İşte, '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?' sorusunun yanıtı...