20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte, haftalardır sokağa çıkmaları kısıtlı olan 20 yaş altı için yasağın tamamen ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
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1
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Milyonlarca kişiyi enfekte eden ve binlerce insanın ölümüne yol açan corona salgınını önlemek için alınan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı önlemi devam ediyor. Yapılan düzenleme ile birkaç saatliğine de olsa sokağa çıkabilen gençler ve çocuklar, şimdi yasağın tamamen kalkacağı tarihi merak ediyor. İşte, '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?' sorusunun yanıtı...
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Türkiye'de korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 4 Nisan'dan beri 20 yaş altındaki çocukların sokağa çıkması kısıtlanırken, atılan normalleşme adımları sonrası 20 yaş altı sokağa kısıtlaması hakkında da değişiklikler yapıldı. Yaş grubundaki gençler belirlenen günlerde kısıtlı sürelerde sokağa çıkabiliyor.
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20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği henüz belli değil. Corona virüsü salgınında risk tamamen ortadan kalkana kadar, bu önlemlerin devam edeceği düşünülüyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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22 MAYIS'TA İKİNCİ İZİN
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 22 Mayıs'ta 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıktı.
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Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.