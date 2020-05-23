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Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 18:35,

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 22 Mayıs'ta 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençler, yasağın komple ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

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Belli yaş grupları için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bir süredir eğitimlerine uzaktan devam eden gençler ayrıca sokağa çıkma yasağı ile de karşı karşıya. Yakın zaman önce alınan kararla 20 yaş altı için haftanın belirli gün ve saatinde serbestlik getirmişti. Gözler şimdi yasağın tamamen kalkacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

2İKİNCİ KEZ İZİN
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İKİNCİ KEZ İZİN

Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.

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Bayram için aileler, şeker, tatlı, gıda malzemeleri alırken, gençlerin de kendilerine elbise, ayakkabı ve kişisel malzemeler baktıkları gözlendi.

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Sokağa çıkan gençlerin büyük çoğunluğu, parklarda arkadaşlarıyla buluşarak sohbet etmeyi tercih etti.

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Bazı gençler açık havada yürüyüş yaparken, bazıları da bisiklet sürdü, spor yaparak zaman geçirdi.

6YASAK NE ZAMAN BİTECEK
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YASAK NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği henüz belli değil. Corona virüsü salgınında risk tamamen ortadan kalkana kadar, bu önlemlerin devam edeceği düşünülüyor.

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Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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