20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 22 Mayıs'ta 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençler, yasağın komple ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Belli yaş grupları için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bir süredir eğitimlerine uzaktan devam eden gençler ayrıca sokağa çıkma yasağı ile de karşı karşıya. Yakın zaman önce alınan kararla 20 yaş altı için haftanın belirli gün ve saatinde serbestlik getirmişti. Gözler şimdi yasağın tamamen kalkacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...
2
Abone Ol
İKİNCİ KEZ İZİN
Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.
3
Abone Ol
Bayram için aileler, şeker, tatlı, gıda malzemeleri alırken, gençlerin de kendilerine elbise, ayakkabı ve kişisel malzemeler baktıkları gözlendi.
4
Abone Ol
Sokağa çıkan gençlerin büyük çoğunluğu, parklarda arkadaşlarıyla buluşarak sohbet etmeyi tercih etti.
5
Abone Ol
Bazı gençler açık havada yürüyüş yaparken, bazıları da bisiklet sürdü, spor yaparak zaman geçirdi.
6
Abone Ol
YASAK NE ZAMAN BİTECEK?
20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği henüz belli değil. Corona virüsü salgınında risk tamamen ortadan kalkana kadar, bu önlemlerin devam edeceği düşünülüyor.
7
Abone Ol
Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.