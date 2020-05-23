20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Belli yaş grupları için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bir süredir eğitimlerine uzaktan devam eden gençler ayrıca sokağa çıkma yasağı ile de karşı karşıya. Yakın zaman önce alınan kararla 20 yaş altı için haftanın belirli gün ve saatinde serbestlik getirmişti. Gözler şimdi yasağın tamamen kalkacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...