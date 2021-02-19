20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yüz binlerce genci ilgilendiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerdeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 'İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.' dedi. Bu gelişmenin ardından, bir süredir devam eden 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının durumu merak konusu oldu. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması, belli saat aralıkları hariç uygulanmaya devam ediyor. Mart ayında kademeli olarak normalleşme adımlarının atılacağının açıklanması ile birlikte, söz konusu bu kısıtlamanın da durumu merak konusu oldu. İşte, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasında son durum...
20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri aralığında vatandaşlar evlerinde kalıyorlar. 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabiliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklamasında, ‘Marttan itibaren iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir.’ açıklamasını yaptı. Henüz yasakların ne zaman kalkacağı ile ilgili net bir tarih açıklanmadı.
Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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CUMHURBAŞKANI MART AYINA İŞARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam sona eren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." dedi.
Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." dedi.
Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerin durumunun da illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğine işaret eden Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:
"Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Türkiye, bu küresel salgın krizini gerçekten başarıyla yürütmüş bir ülkedir. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak, bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda tüm vatandaşlardan yürütülen çalışmalara destek olmasını istedi.
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NORMALLEŞME NASIL OLACAK?
Cumhurbaşkanı’nın “Martta normalleşmeye geçiliyor” açıklamasının ardından takvim merak konusu oldu. Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, belli kriterler üzerinden her ile puan verileceğini, belli bir puanın üzerinde olanların aşama aşama normalleşeceğini söyledi. Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, normalleşmenin nasıl olacağını Hürriyet’e anlattı:
“Şu anda Bilim Kurulumuz, Toplumda Salgın Yönetimi Alt Kurulu üyesi olan hocalarımız bir gösterge üstünde çalışıyor. Bu göstergenin çeşitli alt belirteçleri olacak. İllere 4 kritere göre puan verilecek. Bu toplamda belirlenecek puana göre, salgının ilgili yerleşim yerlerindeki artma, sabit seyretme veya azalma durumları göz önünde bulundurulacak.
O kriterler şöyle olacak:
1- İllerdeki 7-14 günlük vaka sayıları;
2- Testte pozitiflik oranları;
3- Yoğun bakım doluluk kapasiteleri ve servislere yeni hasta yatış durumu;
4- İllerdeki aşılama durumu.
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KISITLAMA GERİ GELEBİLİR
Azalma eğilimindeki illerde kısıtlamaların aşama aşama gevşetilmesi (sokağa çıkma yasakları, kafe, restoranlar ve kıraathanelerin açılması, yüz yüze eğitime geçilmesi gibi) söz konusu olacakken, belirli aralıklarla yapılacak değerlendirmelerde bir artış eğilimi olması halinde, kısıtlamaların yeniden arttırılması gündeme gelebilecek.”